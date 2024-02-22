Над безпілотниками трудяться на тлі появи аналогічних засобів у росіян.

В Україні над створенням дронів зі штучним інтелектом працюють десятки компаній, заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі проекту "Тема з Наталією Мосейчук".

За його словами, українські ІТ-стартапи активно розробляють новітні дрони, які будуть невразливі для ворожої РЕБ. Над безпілотниками трудяться на тлі появи аналогічних засобів у росіян.

"Вони (росіяни) почали тестувати дрони зі штучним інтелектом, і це вже РЕБи не будуть працювати", - сказав він.

Над відповіддю росіянам трудяться десятки українських компаній під патронатом Мінцифри.

"У нас 21 стартап, які зараз напрацьовують рішення (зі створення дронів зі штучним інтелектом). Він підлітає до зони впливу РЕБа, потім ідентифікує, що це може бути мета. Далі йому не потрібен зв'язок... тобто, РЕБ-не РЕБ - він сам вже досягає мети", - розповів Арахамія.

Нардеп упевнений - це стане великою зміною у війні. Адже як реагувати на це - ніхто не знає.

"У росіян це в тестуванні, у нас теж в тестуванні", - зазначив Арахамія, додавши, що через півроку такі дрони стануть стандартом в армії.

Використання дронів Україною

Деякі українські підрозділи почали тестувати БПЛА зі штучним інтелектом у бойових умовах. Про це повідомив заступник Головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

"Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проекти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів", - заявив військовий.

Вас також можуть зацікавити новини: