Дрони зі штучним інтелектом можуть суттєво допомогти Україні в її боротьбі с Росією.

Деякі українські підрозділи почали тестувати БПЛА зі штучним інтелектом в бойових умовах. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський під час брифінгу.

"Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проекти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів", — заявив військовий.

Застосування в бойових умовах дронів з ШІ пов'язано із труднощами, які тільки доведеться вирішити. "Наприклад, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю "пальців". Ось якраз ця кількість "пальців" на картинці — це і є той момент, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на фронті", — пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ.

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Раніше стало відомо, що Велика Британія буде постачати Україні тисячі дронів з ШІ, які зможуть одночасно атакувати ворога "роєм". БПЛА можуть відправити протягом декількох місяців.

Головною їх перевагою буде те, що оператору не потрібно керувати кожним з цих дронів. Це зменшує навантаження на особовий склад і пом'якшує вимоги до операторів.

Україна застосовує нові БПЛА

Загалом Україна стала частіше використовувати нові дрони різних типів і з різними системами наведення. На початку лютого експерти звернули увагу на уламки "загадкового" БПЛА, який мав "нетипову" для українських дронів якість.

Як повідомлялось, його побудували за аеродинамічною схемою "літаюче крило" та оснастили турбореактивним двигуном JetCat P400-PRO.

Згодом західний експерт продемонстрував, як саме влаштований український БПЛА невідомого типу.

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