В Україні запрацював норвезький оборонний гігант Kongsberg: чим він займається

ЗМІ розкрили, які технології має ця компанія і виробництво якого озброєння може налагоджувати в Україні.

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, один із ключових гравців західного оборонно-промислового комплексу, відкрила свій офіс у Києві та вже працює над двома стратегічно важливими напрямами, пише Defence Express.

1. Зенітні ракети нового покоління для NASAMS

Kongsberg повідомила про роботу над новою зенітною ракетою, яка не лише буде вироблятись у великих обсягах, але й інтегруватиметься з системами ППО NASAMS, які вже стоять на озброєнні ЗСУ.

Ще у лютому голова компанії Ейрік Лі анонсував створення спільного підприємства з Україною, що дозволить масово виробляти ракети на основі українських технологій. Розробку фінансує уряд Норвегії.

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2. Безпілотні морські платформи з бойовими модулями

Другий напрям — спільна розробка морських безпілотників та катерів, які будуть оснащені системами Kongsberg. Мова йде про бойові модулі типу Protector RS4, які вже стоять на танках Abrams і застосовуються в антидронових системах CORTEX Typhon, що постачаються в Україну.

Kongsberg — значно більше, ніж про NASAMS. Аналітики видання зазначають, що компанія володіє широким кейсом технологій, серед яких:

Naval Strike Missile (NSM) — стелс-крилата ракета морського базування;

Joint Strike Missile (JSM) — універсальна ракета, сумісна з винищувачами F-16 та F-35, з дальністю 350 км і 180-кг бойовою частиною;

NOMADS — новий мобільний ЗРК малої дальності, який використовує ракети AIM-9 та IRIS-T;

потужні системи зв'язку, управління та морські рішення, включно з технологіями для підводних човнів.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) у цьому році на підтримку морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією.

Як повідомляється, норвезька Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) вже підписала угоду з українським партнером щодо спільної розробки та виробництва безекіпажних апаратів з використанням норвезьких технологій та досвіду.

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