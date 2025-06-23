Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) у цьому році на підтримку морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією.
"Частина цього фінансування буде використана для розробки та виробництва безекіпажних морських суден за технологією KDA, виробництво яких базуватиметься в Україні", - йдеться у заяві норвезького міністра оборони Торе О. Сандвіка.
Як повідомляється, норвезька Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) вже підписала угоду з українським партнером щодо спільної розробки та виробництва безекіпажних апаратів з використанням норвезьких технологій та досвіду.
Kongsberg Defence & Aerospace є одним з бізнес-підрозділів норвезької Kongsberg Gruppen.
KDA постачає оборонні і космічні системи. Здебільшого, протикорабельні ракети, апаратуру військового зв'язку, а також системи командування та управління озброєнням для військових кораблів і авіації.
Українські морські дрони
Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що український морський дрон знищив російський винищувач Су-30 над Чорним морем.
За словами фахівців, цей випадок став першим в історії, коли морський дрон знищив бойовий літак.
Також було оприлюднено фото дрона, який збив російський винищувач.
На ньому видно катер, який несе дві ракети типу Sidewinder. Це американська зброя класу "повітря - повітря" ближнього радіуса. Її активно використовують літаки НАТО.