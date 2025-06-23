Надводні дрони відіграють дуже важливу роль у боротьбі з флотом РФ.

Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) у цьому році на підтримку морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією.

"‎Частина цього фінансування буде використана для розробки та виробництва безекіпажних морських суден за технологією KDA, виробництво яких базуватиметься в Україні"‎, - йдеться у заяві норвезького міністра оборони Торе О. Сандвіка.

Як повідомляється, норвезька Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) вже підписала угоду з українським партнером щодо спільної розробки та виробництва безекіпажних апаратів з використанням норвезьких технологій та досвіду.

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Kongsberg Defence & Aerospace є одним з бізнес-підрозділів норвезької Kongsberg Gruppen.

KDA постачає оборонні і космічні системи. Здебільшого, протикорабельні ракети, апаратуру військового зв'язку, а також системи командування та управління озброєнням для військових кораблів і авіації.

Українські морські дрони

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що український морський дрон знищив російський винищувач Су-30 над Чорним морем.

За словами фахівців, цей випадок став першим в історії, коли морський дрон знищив бойовий літак.

Також було оприлюднено фото дрона, який збив російський винищувач.

На ньому видно катер, який несе дві ракети типу Sidewinder. Це американська зброя класу "‎повітря - повітря"‎ ближнього радіуса. Її активно використовують літаки НАТО.

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