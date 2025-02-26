Військовий ані на мить не вагається у своєму переконанні в стратегічній перемозі України.

Україна має великий досвід у виробництві БПЛА та може в цьому напрямку співпрацювати з іншими країнами, але не повинна одразу й безкоштовно віддавати нові розробки, пояснив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Вадим Сухаревський.

За його словами у інтерв'ю LIGA.net, сьогодні досвід ЗСУ у виробництві та використанні безпілотних технологій є надзвичайно цінним. Очільники оборонних міністерств країн-партнерів, а також європейські та американські військові відкрито заявляють, що потребують наших знань у цій сфері.

Він переконаний, що Україна готова передавати цей досвід. Проте тут потрібен виважений державний та господарський підхід. Ми не повинні одразу й безкоштовно віддавати наші розробки.

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"До цього питання потрібен державний і господарський підхід. Ми не маємо одразу і безкоштовно віддати найкращі наші здобутки та напрацювання. Але ми можемо категоровано працювати із цим експортом. Наприклад так, як працює НАТО. Не знаю, чи це офіційна класифікація, але є три категорії воєнних товарів. Перша категорія – це продукти для країн, які не є союзниками. Той самий корпус, але з половиною функцій від того, що має бути", - пояснив Сухаревський.

Військовий додає, що друга категорія – товари для союзників, де відкривається вже більший відсоток можливостей - 70% функцій. Наприклад, США працюють з Україною саме за таким принципом – вони надають системи, але відкривають лише частину програмного забезпечення. І, нарешті, третя категорія – це продукція, призначена виключно для внутрішнього використання.

"Якщо ми зможемо політично і на законодавчому рівні організувати таку систему, тоді я підіймаю обидві руки за те, що наш досвід і наші рішення потрібно експортувати. Якщо ні, тоді – ні", - каже військовий.

Він ані на мить не вагається у своєму переконанні в стратегічній перемозі України у війні проти Росії. Сухаревський каже, що пережив 2014 рік, коли ситуація була справді критичною. Це був рік постійного оточення, неодноразового прощання з життям. Такої безвиході, як тоді, зараз навіть близько немає. На його думку, Україна має все необхідне для перемоги – залишається лише сконцентруватися й працювати.

Що ще каже Вадим Сухаревський

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Вадим Сухаревський сказав, що кожен удар ЗСУ по об’єкту в Росії є результатом дуже серйозного планування і математичних розрахунків.

За його словами, щоб удар був результативний, над цим "працюють сотні розумних, часто геніальних людей", передусім – "дуже досвідчених офіцерів". Він зазначив, що ця робота ведеться також "і в цивільному, і в міжнародному розрізі", і тут - "математика і планування на першому місці".

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