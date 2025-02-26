Щоб удар був ефективний, над цим "працюють сотні розумних, часто геніальних людей", каже командувач СБС.

Кожен удар ЗСУ по об’єкту в Росії є результатом дуже серйозного планування і математичних розрахунків, стверджує командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Вадим Сухаревський в інтерв’ю виданню LIGA.net.

"Те, що потрапляє до сюжетів новин про те, що вчергове "палає на Росії", - це не просто випадковість чи вибіркова ситуація. Це результат дуже серйозного планування і математичних розрахунків", - наголосив Сухаревський.

За його словами, щоб удар був результативний, над цим "працюють сотні розумних, часто геніальних людей", передусім – "дуже досвідчених офіцерів". Він зазначив, що ця робота ведеться також "і в цивільному, і в міжнародному розрізі", і тут - "математика і планування на першому місці".

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Також роль відіграє і наявність грошей та технологій, стверджує командувач СБС.

"Будь-яка війна - це шахова партія. Те, що було пріоритетом вчора, сьогодні може безнадійно застаріти. Гонитва за технологіями, за пріоритетністю стосується й ударів вглиб територій", - пояснив Сухаревський.

До того ж, зазначив він, на кожен крок України противник відповідає чимось асиметричним. Наприклад, коли українські мобільні вогневі групи показали високу ефективність у збитті ворожих "шахедів", росіяни "почали змінювати тактику, почали вдосконалювати, змінювати висоти".

"Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", - розповів Сухаревський.

Кожна операція, каже він, - "це момент врахування різноманітних розвідданих: що стосується РЕБу, що стосується їхньої ППО, що стосується захищеності об'єктивної, пасивного захисту":

"Тому планування – наше все. Без цього ніяк".

Останні удари ЗСУ по російських об’єктах

Як повідомляв раніше УНІАН, 25 лютого Крим був під найбільшою за останній час дроновою атакою. У мережі повідомляли про вибухи в Севастополі, Саках, Керчі та в районі аеродрому Бельбек.

24 лютого українські дрони вже втретє вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії – Рязанському. Декілька російських телеграм-каналів повідомили, що, за словами місцевих жителів, в районі Рязанського НПЗ під ранок прогриміли кілька вибухів, після чого там почалася пожежа.

Згодом стало відомо, що це підприємство призупинило роботу. У результаті атаки загорілася головна установка перегонки нафти на заводі, CDU-6. ЗМІ писали, що завод може частково відновити роботу протягом декількох днів.

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