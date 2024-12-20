Нові дрони здатні долати ворожі засоби РЕБ.

Україна успішно завершила етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" - камікадзе на оптоволокні. Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести біля 2 кілограмів корисної ваги. Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БпЛА", – розповіли в Генштабі.

Там додали, що вдалося розв'язати важливу проблему – подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів. Крім того, в Генштабі зазначили, що успішні випробування БПЛА дозволять покращити й майбутні дослідження та розробки в галузі оптоволоконного зв’язку.

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"Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", – додали в Генштабі.

Дрони на оптоволокні: що відомо

Про створення перших дронів на оптоволокні в Україні стало відомо в березні 2024 року. Тоді повідомлялося, що дрон "Бандерик-Стрічка" може нести корисне навантаження до 3 кг, а час у повітрі складає 15 хвилин. Тактичний радіус дрону – 1 км.

Такі дрони активно використовують росіяни. За словами фахівця з воєнного зв'язку Сергія Бескрестнова, ці дрони є дорожчими, але натомість вони лишаються стійкими до будь-яких засобів РЕБ.

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