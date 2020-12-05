За словами міністра, відбулися всі передбачені процедури і необхідні кошти для закупівлі вже є.

Міністерство оборони здійснило перерозподіл коштів на закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун», який прийнято на озброєння Збройних сил у серпні цього року.

Читайте такожМіноборони закупити ракетний комплекс "Нептун" цього рокуПро це повідомив міністр Андрій Таран в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

«Спланованим фінансовим ресурсом на 2020-й коштів на закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун», який прийнято на озброєння ЗСУ 23 серпня цього року, не було передбачено. Проте Міністерство оборони ухвалило відповідне рішення та здійснило перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення», - зазначив він.

За словами міністра, відбулися всі передбачені процедури і необхідні кошти для закупівлі вже є. Найближчим часом Міноборони сформує офіційне замовлення, завдання щодо кількості та термінів їх постачання.

«Ми вишукали кошти, які спрямують на подальшу реалізацію ракетно-реактивної програми, адже «Нептун» добре продемонстрував бойові можливості під час державних випробувань. Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій ворога на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, розмістять у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного й Азовського морів», - додав Таран.

Наступним етапом, розповів міністр, має стати створення корабельного варіанта комплексу «Нептун».

«Ракетні катери, які проектують для потреб ВМС України, вже мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу «Нептуна», - підсумував глава оборонного відомства.

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Автор: Тамара Отовська