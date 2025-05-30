Lockheed Martin шукає способи зберегти актуальність цих літаків на десятиліття вперед.

США можуть суттєво підвищити бойові якості F-35, перенісши деякі технології з програми винищувача шостого покоління NGAD. Про це з посиланням на генерального директора компанія Lockheed Martin (розробник F-35) Джима Тайклета повідомляє The War Zone.

Керівник оборонної компанії поділився баченням розвитку F-35 під час конференції Bernstein’s Strategic Decisions Conference. Мова фактично йде про створення літака "‎перехідного"‎ покоління, тобто винищувача покоління 5+ (базовий F-35 належить до п’ятого).

Запропоновані удосконалення стосуються:

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• покращеного покриття для зниження інфрачервоної та радіолокаційної помітності;

• оновлення повітрозабірників і сопла двигуна;

• нових можливостей радіоелектронної боротьби;

• нової зброї, яку зараз створюють для NGAD;

• розширеної автономності, яка зможе зробити пілота "‎необов’язковим"‎.

Фахівці очікують, що оновлений F-35 може вийти на льотні випробування вже через два-три роки.

Тайклет додав, що будь-які оновлення доведеться впроваджувати поетапно, "оскільки неможливо одночасно додати занадто багато нового обладнання чи програмного забезпечення без ризику порушення виробничого процесу".

Нові бойові літаки США

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп виступив із доволі дивною заявою щодо можливого створення літака F-55. На думку фахівців, мова може йти як про глибоку модернізацію F-35, так і про принципово новий винищувач шостого покоління.

Головною ж авіаційною подією останніх місяців стала офіційна презентація Трампом концепту винищувача шостого покоління F-47. Розробником літака обрали компанію Boeing.

Також стало відомо, що експериментальна версія винищувача вже випробовується.

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