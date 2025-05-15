Не можна виключати, що мова йде про глибоку модернізацію F-35, або реалізацію програми F/A-XX.

США розглядають можливість створення бойового літака F-55, а також проведення глибокої модернізації винищувача п’ятого покоління F-22 Raptor.

Про це з посиланням на діючого президента Сполучених Штатів Америки повідомляє Reuters. Дональд Трамп зробив несподівану заяву під час заходів на авіабазі Ель-Удейд у Катарі. "Ми зробимо F-55 і - я думаю, якщо ми отримаємо правильну ціну, а ми повинні отримати правильну ціну - це будуть два двигуни і супермодернізація F-35, а потім ми займемося F-22"‎, - сказав він.

Раніше американці вже озвучували плани щодо створення модернізованого F-35. Утім, цей літак має лише один двигун, тоді як президент казав про два. Розробка конструкції з двома двигунами фактично означає створення нового літака, який матиме мало спільного з F-35 і, вочевидь, буде належати до більш важкого класу.

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Не можна виключати, що так званий F-55 може мати відношення до флотської програми F/A-XX, яка направлена на створення заміни для палубного винищувача F/A-18. Іншими словами, мова може йти про ще один американський винищувач шостого покоління.

Нові бойові літаки США

Нагадаємо, у березні президент США вже анонсував один винищувач шостого покоління. Літак для американських Повітряних сил отримав назву F-47. Розробником обрали компанію Boeing.

Пізніше в мережу виклали характеристики нового винищувача. Передбачається, що максимальна швидкість F-47 перевищуватиме 2 Махи (більше 2400 км/год).

Він отримає покращену технологію стелс, а бойовий радіус повинен складати більше 1000 морських миль.

Літак може з’явитися до кінця десятиліття. Як повідомлялось, Сполучені Штати вже почали тестувати його експериментальну версію.

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