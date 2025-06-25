Стармер заявив, що це розпочне нову еру для Королівських ВПС.

Велика Британія придбає 12 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35A та приєднається до ядерної місії Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомили у офісі прем'єр-міністра Кіра Стармера, він оголосить про намір придбати літаки подвійного призначення, які можуть нести як ядерну, так і звичайну зброю, під час саміту НАТО у Нідерландах. Загалом протягом усього терміну дії програми хочуть закупити 138 винищувачів F-35.

Ця закупівля вважається найбільшим посиленням ядерного потенціалу Великої Британії за останнє покоління. Водночас вона відновлює ядерну роль Королівських Військово-повітряних сил - уперше з моменту виведення з експлуатації національної ядерної авіаційної зброї після завершення Холодної війни:

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"В епоху радикальної невизначеності ми більше не можемо сприймати мир як належне, саме тому мій уряд інвестує в нашу національну безпеку, забезпечуючи наші Збройні сили необхідним обладнанням".

Ядерна зброя Великої Британії

Після Золодної війни Британія відмовилася від повітряного компонента ядерної тріади, зосередившись винятково на підводних ракетоносцях з ракетами Trident.

Причиною відновлення її ядерної авіаційної спроможності може бути повномасштабна війна в Україні й постійні ядерні погрози з боку Кремя, а також нестабільність у Ірані та Північній Кореї.

Це історичне рішення, що підтверджує глибоку зміну у глобальній безпековій архітектурі та символізує зростаючу роль ядерного стримування в епоху нових конфліктів і непередбачуваних режимів.

У Європі ядерну зброю офіційно мають лише дві країни - Франція та Британія. Американська ядерна зброя розміщена на військових базах в Італії, Нідерландах, Німеччині, Туреччині та Бельгії.

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