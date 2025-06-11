Пентагон вдвічі скоротив закупівлю винищувачів F-35

Цей літак критикують за складність, високу вартість, часті затримки та технічні проблеми, але водночас він залишається ключовим елементом авіаційної переваги США та союзників по НАТО.

Міністерство оборони США надіслало до Конгресу новий запит на оборонне фінансування, в якому запропонувало скоротити вдвічі кількість винищувачів F-35, які мають бути придбані для Повітряних сил — з 48 до 24 одиниць. Це найнижчий показник за весь час реалізації найбільш коштовної оборонної програми у світі, пише Bloomberg.

Зменшення запиту — частина ширшого плану міністра оборони Піта Гегсета щодо скорочення прогнозованих витрат Пентагону на 8% протягом п’яти років. Попри це, сам F-35 залишається фінансовим гігантом: загальна вартість програми перевищує $2 трлн, з яких $1,5 трлн — на техобслуговування, і $485 млрд — на закупівлі 2456 літаків.

F-35 став об’єктом критики. Ілон Маск публічно назвав програму застарілою, поставивши під сумнів доцільність пілотованих винищувачів в епоху безпілотників. Схожі заяви поширюють і ультраправі коментатори в США, називаючи F-35 "фіаско, яке підриває обороноздатність".

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Попри це, програма продовжує діяти: у 2026 фінансовому році Пентагон просить $3,5 млрд на F-35 для ВПС, ще $1,95 млрд — на 12 палубних винищувачів для ВМС та $1,78 млрд — на 11 літаків для морської піхоти. Але і ці показники нижчі за попередні закупівлі. Наприклад, флот минулого року отримав 17 машин.

Наразі Lockheed Martin вже поставила 747 винищувачів із запланованих 967 за чинними контрактами. Подальші закупівлі можуть залежати від політичної волі Конгресу, де компанія має впливових союзників.

F-35 - що відомо про винищувач

F-35 — це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. Він має стелс-технологію, що робить його малопомітним для радарів, а також передову електроніку, сенсори й можливість обміну даними в реальному часі з іншими платформами. Існує три версії: F-35A (для ВПС), F-35B (з укороченим зльотом і вертикальною посадкою) та F-35C (для авіаносців).

Програма F-35 є найдорожчою у світі. Винищувач критикують за складність, високу вартість, часті затримки та технічні проблеми, але водночас він залишається ключовим елементом авіаційної переваги США та союзників по НАТО.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія хоче придбати такі винищувачі, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, що стане значним розширенням політики стримування Росії.

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