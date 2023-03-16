Зараз ворог практично не використовує ці танки під час ведення бойових дій.

Запроваджені проти РФ санкції перетворили виробництво основного російського танка Т-90М із серійного в поштучне.

Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Рудик на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, наслідком західних санкцій стало використання мікросхем та чіпів невійськового призначення найрізноманітнішого походження.

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"Це значно знизило виробничий ресурс електроніки Т-90М, оскільки необхідного імпортозаміщення російський ВПК не має змоги досягти", - сказав Рудик.

Він зазначив, що Росія загалом мала на озброєнні лише 100 одиниць такої техніки.

Наразі ж ворог, несучи втрати і намагаючись прорвати оборону ЗСУ, змушений розконсервовувати старі Т-62 й Т-72.

"Не маючи змоги створювати високотехнологічні машини, Росія намагається завалити українських захисників кількістю, а не якістю", - підкреслив Рудик.

За його словами, для виробництва нових та ремонту пошкоджених одиниць Т-90М Росія продовжує вигадувати нові інструменти обходу діючих західних та українських санкцій.

Рудик також зауважив, що "непереможність" і "досконалість" Т-90М виявились міфами. І на сьогоднішній день ЗС РФ втратили в Україні щонайменше 15 одиниць Т-90М.

"Це лише йдеться про ті випадки, які мають беззаперечні докази у вигляді фото- та відеофіксації. Цілком імовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М", - сказав Рудик.

За його словами, зараз ворог практично не використовує їх під час ведення бойових дій.

Рудик зазначив, що вперше під час широкомасштабної агресії РФ проти України "непереможний" Т-90М був знищений військовослужбовцем бригади територіальної оборони Харкова за допомогою шведської ручної гармати "Carl Gustav".

"Сталося це ще 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова, що на Харківщині. Зброя за 20 тисяч доларів знищила машину за 5 мільйонів доларів", - наголосив Рудик.

Танки Т-90М "Прорив": що відомо

Т-90М "Прорив" - найдорожчий та основний танк армії РФ, однак на полі бою його фактично не застосовують. Нещодавно стало відомо, що через гострий дефіцит росіяни продовжують застосовувати ці танки в якості артилерії.

УНІАН повідомляв, як російські пропагандисти днями зняли пафосний ролик про бойове застосування "аналогівнетного" танка Т-90М "Прорив", але випадково розкрили системну проблему російської армії.

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