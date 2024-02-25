Питання тільки в тому як профінансувати закупівлю цих одиниць озброєння, зазначив міністр.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що вже в 2024 році в Україні можна зібрати бойову машину піхоти (БМП), бронетранспортер (БТР) і легкі гармати 105 калібру спільно з німецькою та британською компаніями.

"З усіма країнами, з якими президент підписує "безпекові угоди", є блок про спільне виробництво озброєння, військової техніки. По-друге, ми маємо далі з цими країнами переговори на рівні урядів про окремі угоди на рівні індустрії. По-третє, в нас є десятки угод різних рівнів, підписані між компаніями українськими та з інших країн, які працюють над тим, щоб організувати спільне обслуговування, ремонт і виробництва військової техніки", – сказав Камишін в коментарі "Ми-Україна".

За його словами, це хороша можливість побудувати спільні виробничі спроможності разом з українськими партнерами.

"Вже цього року ми можемо зібрати в Україні БМП, БТР і легкі гармати 105 калібру разом з німецькою та британською компаніями. Питання в тому як профінансувати закупівлю цих одиниць озброєння", – додав міністр.

Виробництво озброєння в Україні

Сьогодні, 25 лютого, Олександр Камишін заявив на форумі "Україна. Рік 2024", що наразі потреби українського фронту більші, ніж виробничі спроможності Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу разом узятих.

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