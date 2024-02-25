Торік Україна виробила втричі більше озброєння, ніж за перший рік війни, зазначив міністр.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що наразі потреби українського фронту більші, ніж виробничі спроможності Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу разом узятих.

"Минулого року наша оборонка виробила втричі більше ніж за 2022 рік. Наші спроможності в цьому році ще в шість разів більші за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини від цих спроможностей законтрактованими на 2024 рік. Працюємо разом з міністерством оборони та силами оборони над подальшою контрактацією", - сказав чиновник на форумі "Україна. Рік 2024".

За його словами, загалом оборонна промисловість України це 500 підприємств, з яких близько 100 державних та біля 400 приватних. Разом вони працюють над конструюванням, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням для Сил оборони. Це 300 тисяч конструкторів, робітничих професій, науковців, які працюють на українську оборонну промисловість.

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"За минулий рік ми суттєво наростили виробництво боєприпасів. Це головна позиція та номенклатура, яку сьогодні чекає наш фронт. Почали освоювати нові позиції в артилерійських боєприпасах. На цей рік ми також кратно нарощуємо виробництво по цій позиції. Хоча варто відмітити, що наскільки б ми не наростили виробництво, на сьогоднішній день в Україні потреба нашого фронту більша, ніж виробничі спроможності і Сполучених Штатів Америки, і Євросоюзу разом узятих. Продовжуємо нарощувати далі", - додав Камишін.

Він також підкреслив, що минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях вглибині Росії виробленим в Україні озброєнням.

"Оборонка це ще важливий елемент економічного зростання й економічного відновлення країн. Минулого року з 5% зростання ВВП - 1.5% це оборонка", - сказав Камишін.

"Минулого року ми побачили в масштабному ділі в повітрі дрони, ми побачили їх на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи", - заявив міністр.

За його словами, найважливіша програма для нашої країни – це ракетна програма. "Але про неї я скажу не більше, ніж сказав президент. У нас з’явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км", - підкреслив міністр.

Виробництво зброї в Україні

У липні 2023 року Камишін заявив, що Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі. Особливу увагу можуть зосередити на виробництві ракет.

Наприкінці грудня Камишін повідомив, що український оборонно-промисловий комплекс значно наростив виробництво боєприпасів, зокрема мінометних мін та артилерійських снарядів.

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