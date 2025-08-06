Ця угода може вплинути зокрема на ударні можливості України та розвиток такого класу ракетного озброєння загалом.

Європейська оборонна компанія Destinus Group BV, відома як виробник ракето-дронів Ruta, що використовуються Україною, придбала швейцарську компанію Daedalean AG - розробника штучного інтелекту. Угода вартістю 195 мільйонів євро має бути завершена до кінця 2025 року.

Про це повідомив німецький портал Hartpunkt, наголосивши, що інтеграція технологій Daedalean має на меті значно посилити функціональні можливості безпілотних систем Destinus — зокрема, у напрямку "розумних" роїв ударних БПЛА, здатних діяти автономно навіть в умовах сильного радіоелектронного придушення.

Компанія Daedalean AG, заснована у 2016 році, спеціалізується на створенні навігаційних рішень, стійких до втрати GPS, та активно досліджує штучний інтелект у сфері авіоніки. У штаті 150 співробітників, із них — 13 докторів технічних наук.

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До укладання угоди компанія вже співпрацювала з Destinus. Їхні спільні розробки — основа навігаційної системи для Ruta, яка, за даними Defense Express, працює незалежно від GPS і має захист від РЕБ.

Ruta — що відомо про цей дрон

Ракето-дрон Ruta, про який вперше стало відомо у грудні 2024 року, став новим поколінням ударних БПЛА для ЗСУ. Він поєднує функції ракети та дрона, здатен діяти в умовах насиченої ППО та має високу точність. Його ройове використання — тобто координація дій десятків апаратів — у поєднанні з ШІ відкриває нові горизонти для автономних операцій на полі бою.

Хоча Destinus вже мала співпрацю з Daedalean, придбання компанії пов’язують із необхідністю закріпити критичні компетенції в ШІ, а також інтегрувати інновації у свою продуктову лінійку. Особливо це важливо для створення самостійних "роїв" ударних дронів, які не залежать від зв’язку із супутниками чи центрами управління.

Destinus уже має понад 500 працівників і офіси в Нідерландах, Німеччині, Франції, Швейцарії, Великій Британії, Іспанії та Україні. Участь у створенні Ruta позиціонує її серед ключових партнерів України в новому технологічному укладі оборони.

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