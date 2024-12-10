Не виключено, що в Україні зараз успішно випробовують саме ракету від компанії Destinus.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні проводять серію випробувань нової ракети під назвою "Рута". Подробиць щодо цієї зброї глава держави не розкрив.

Проте, як пише портал "Мілітарний", ще у червні на виставці Eurosatory 2024 на українському стенді була представлена ракета Ruta ("Рута") від компанії Destinus. Вона мала українську символіку.

"Не виключено, що в Україні зараз успішно випробовують саме ракету Ruta від компанії Destinus. [...] Відмінна перевага Ruta полягає у поєднанні низької вартості, розміру корисного навантаження та швидкості, що робить ракету ідеальним засобом для виконання безлічі місій. Зліт здійснюється за допомогою прискорювача, а посадка здійснюється за допомогою парашутів (якщо буде така потреба)", – йдеться у матеріалі.

Примітно, що Destinus – приватна аерокосмічна компанія. Вона була заснована у Швейцарії у 2021 році та спеціалізується на аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях. Керує Destinus виходець з Росії Михайло Кокорич – від громадянства країни-агресорки він відмовився.

Виробництво зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Крім того, перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".

Раніше Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7 з кулеметом Browning 12.7.

Крім того, в Україні створили комплекс БПЛА з оновленим ударним дроном RAM-2X. Цей дрон-камікадзе отримав Х-подібні аеродинамічні поверхні. Він є баражуючим боєприпасом, який призначений для ураження цілей у прифронтовій зоні. Його можна назвати "аналогом" американського Switchblade або російського "Ланцета".

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