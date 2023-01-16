Великобританія стане першою в Європі країною, яка офіційно передасть танки

Велика Британія передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.

"Сьогоднішній пакет є "важливим збільшенням можливостей України". Це означає, що вони можуть перейти від існування до вигнання російських військ з української землі", - цитує главу оборонного відомства Британії видання The Guardian.

У новий пакет військової допомоги від Лондона увійде:

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ескадрон танків Challenger 2 разом з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами;

гармати AS90;

100 тисяч артилерійських снарядів;

100 вдосконалених ракет;

БпЛА;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

запчастини для танків та броньованих машин.

За словами Уоллеса, Лондон вважає, що Москва знову піде в наступ в Україні, тому союзники повинні прискорити колективні зусилля. Крім того, Міноборони Великобританії показало танки, які вони відправлять в Україну.

Варто відзначити, що Великобританія стала першою країною Європи, яка поставить танки для ЗСУ.

Позиція Великої Британії щодо війни в Україні - що відомо

Лондон з перших днів полнлмасштабной війни в Україні надавав Києву підтримку. 14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову, в ході якої стало відомо, що британський уряд готується посилити підтримку України, "в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем".

У свою чергу Зеленський подякував політика за потужну підтримку з боку Великобританії.

Танки Challenger 2 - що відомо

Такі бойові машини знаходяться на озброєнні армії Великобританії з 1994 року. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Виробництво цієї моделі танків згорнули в 2009 році через відсутність оборонного замовлення з боку уряду Великобританії.

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