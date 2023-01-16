Велика Британія передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.
"Сьогоднішній пакет є "важливим збільшенням можливостей України". Це означає, що вони можуть перейти від існування до вигнання російських військ з української землі", - цитує главу оборонного відомства Британії видання The Guardian.
У новий пакет військової допомоги від Лондона увійде:
- ескадрон танків Challenger 2 разом з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами;
- гармати AS90;
- 100 тисяч артилерійських снарядів;
- 100 вдосконалених ракет;
- БпЛА;
- 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";
- запчастини для танків та броньованих машин.
За словами Уоллеса, Лондон вважає, що Москва знову піде в наступ в Україні, тому союзники повинні прискорити колективні зусилля. Крім того, Міноборони Великобританії показало танки, які вони відправлять в Україну.
Варто відзначити, що Великобританія стала першою країною Європи, яка поставить танки для ЗСУ.
Позиція Великої Британії щодо війни в Україні - що відомо
Лондон з перших днів полнлмасштабной війни в Україні надавав Києву підтримку. 14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову, в ході якої стало відомо, що британський уряд готується посилити підтримку України, "в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем".
У свою чергу Зеленський подякував політика за потужну підтримку з боку Великобританії.
Танки Challenger 2 - що відомо
Такі бойові машини знаходяться на озброєнні армії Великобританії з 1994 року. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Виробництво цієї моделі танків згорнули в 2009 році через відсутність оборонного замовлення з боку уряду Великобританії.