Цього тижня союзники вмовлятимуть Берлін дати своє добро на постачання танків Україні.

Позиція Фінляндії щодо можливої поставки танків Leopard в Україну залежить від рішення, яке ухвалить Німеччина. Про це заявив Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, слова якого наводить Euronews.

"Від керівництва Німеччини багато в чому залежить, як ми будемо діяти з цими танками Leopard. Для цього потрібен дозвіл Німеччини на експорт, і німецька оборонна промисловість відіграє дуже важливу роль у тому, як можна отримати замінне обладнання", – заявив фінський міністр.

За словами Саволи, питання поставки танків Leopard будуть обговорювати цього тижня в ході саміту "країн-однодумців" в Естонії і на великій зустрічі партнерів України на військовій базі Рамштайн в Німеччині.

Відео дня

Поставки німецьких танків в Україну

11 січня президент Польщі анонсував поставку Україні роти танків "Леопард", що стоять на озброєнні польської армії. Це була перша офіційна обіцянка про передачу Україні танків західного зразка.

Незабаром після цього президент Фінляндії заявив, що його країна теж готова передати Україні невелику кількість "Леопардів".

Однак для постачання Україні танків, вироблених у Німеччині, потрібно отримати дозвіл німецького уряду. Досі офіційний Берлін не озвучив свою позицію з цього питання.

Вас також можуть зацікавити новини: