Дрони, побутові квадрокоптери, оснащені механізмом для скидання однієї або декількох гранат, можуть скидати бомби з надзвичайною точністю з чималої висоти.

Невеликі дрони переписують правила піхотної війни. Їх застосування перетворює, здавалося б, безпечні місця на передовій на смертельні пастки, пише Forbes.

"Окопування" було невід'ємною частиною зайняття оборонних позицій протягом більш ніж століття. З розвитком вогнепальної зброї у 19 столітті піхота перейшла від щільних рядів до розосередження і укриття. До Першої світової війни єдиним способом вижити під інтенсивним артилерійським і кулеметним вогнем було риття окопів.

"З того часу оборона майже не змінилася. Солдат Західного фронту 1916 року почуватиметься як вдома в окопах України 2024 року, здивувавшись хіба що сонячним батареям і смартфонам. Але, як зазначив президент Зеленський, це не просто окопна війна Першої світової війни, а "Перша світова війна з дронами, – і дрони змінили все", – пише видання. Відео дня

Копати глибше

Зайнявши позицію, перше, що робить піхотинець, – це використовує свій інструмент, щоб вирити яму, достатньо глибоку, щоб сховатися і захиститися від прямого вогню і осколків. Її можна розширити до окопу – бойової позиції для однієї людини, достатньо глибокої, щоб в ній можна було стояти.

Маючи більше часу та допомогу інженерного обладнання, оборонну позицію можна розширити до системи окопів. Вона досить глибока, щоб пересуватися в ній, не наражаючись на небезпеку. Вогнева сходинка з одного боку дозволяє солдатам заглядати за край і сканувати ворожі лінії. Мережа об'єднуватиме бойові позиції, місця для розміщення важкого озброєння, такого як кулемети, лінії зв'язку, сховища та місця для відпочинку. Траншея може бути замаскована, а деякі ділянки мають верхнє укриття.

Траншейні системи зазвичай мають підземні бункери або бліндажі з посиленим дахом, які достатньо міцні, щоб витримувати артилерійський вогонь. Але дрони зробили багато з цих оборонних заходів застарілими, а в деяких випадках і небезпечними.

"Дрони, побутові квадрокоптери, оснащені механізмом для скидання однієї або декількох гранат, можуть скидати бомби з надзвичайною точністю з чималої висоти. Будь-який солдат в окопі може вирити собі могилу. БПЛА можуть вертикально пікірувати на оборонні позиції, а сітки проти безпілотників тепер здаються універсальними в окопах з обох боків. Для захисту від безпілотників також встановлено багато укриттів над головою. Однак найбільше змінилася ситуація з раніше безпечними бункерами і бліндажами", – йдеться в матеріалі.

Дрони проти бліндажів

Бліндаж зазвичай має укріплений дах, вкритий товстими колодами для забезпечення структурної підтримки і поглинання вибуху, а зверху засипаний землею. У мережі було опубліковане відео, як український дрон неодноразово влучає в один і той самий російський бункер, поступово підриваючи земляне покриття, пошкоджуючи колоди, доки не з'являється пролом, через який оператор може скинути бомби в простір під ним. Окупанти, ймовірно, встигли відступити до того, як бункер було зруйновано, але їхня позиція була скомпрометована, а все, що там зберігалося, – знищено.

Атаки FPV є більш раптовими і рішучими. Деякі українські дрони тепер мають на озброєнні термобаричні боєголовки. Це тип вибухівки, яка утворює мало осколків, але є потужною і "обтікає" кути в оборонних земляних спорудах. Термобаричні боєприпаси можуть знести будівлю і будуть дуже ефективними проти підземних позицій.

Дехто вважає, що військові були б у безпеці, якби бліндаж мав двері. Однак, двері лише поглинають перші один або два удари з таких комплексів, перш ніж захист буде пробито. Важкі броньовані двері можуть бути вибиті вибухом або приварені термітними боєприпасами, що зробить їх більш небезпечними, ніж корисними.

Розгром великих бліндажів

Невеликі дрони ефективні навіть проти найкраще підготовлених оборонних позицій. Одним з найбільших успіхів України на початку наступу на Курську дугу було захоплення підземного бліндажного комплексу, описаного як "розлогий, бетонний і добре укріплений ротний опорний пункт", де здалися в полон більше сотні росіян.

Раніше такий тип атаки означав засилання піхотинців, які підходили досить близько, щоб закидати ручні гранати та підривні заряди. Тепер вибухівка може бути доставлена з такою ж точністю операторами безпілотників з відстані кількох кілометрів, без жодного ризику для життя бійця. Якщо один дрон буде втрачено, за ним підуть ще кілька.

Видання відзначило, що вражаючі атаки "дронів-драконів", які розпилюють запалювальну суміш термітів на російські позиції, можуть мати на меті не лише спалення укриття. На відео російського окупанта, який знімав наслідки атаки термітного безпілотника, видно, що він пропалив дірки в сітці для захисту від безпілотників у кількох місцях, що потенційно робить їх вразливими.

В матеріалі наголошується, що велика кількість малих безпілотників робить багато з попередньо отриманих знань неактуальними.

"Це нова форма війни і потрібна нова тактика. Таке вже траплялося раніше. Швидкострільні казнозарядні гвинтівки знищували масові піхотні формування початку 19-го століття і змушували їх розосереджуватися. Артилерія і кулемети зробили піхоту на відкритій місцевості вразливою у Першій світовій війні, і для виживання були потрібні земляні укріплення. Дрони можуть вимагати такої ж значної зміни тактики", – резюмує Forbes.

Дрони у війні

Як відомо, російсько-українська війна стала першою війною дронів. Настільки масштабного застосування безпілотників з обох сторін раніше не було в жодному конфлікті.

Україна, як і РФ, активно працює над збільшенням можливостей безпілотних систем. Були створені безпілотні морські катери, які засвітилися в атаках на Кримський міст та знищили не один російський корабель. Крім того, деякі українські дрони вже літають на понад 1000 кілометрів.

Днями повідомлялося, що до постачання у війська Сил оборони допущено безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова". Новий дрон-бомбер українського виробництва використовуватиметься для потреб ЗСУ. Це безпілотник тактичного рівня дії, він може використовуватися і у якості ударного FPV.

Вас також можуть зацікавити новини: