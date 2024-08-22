Він заявив, що найкращий спосіб закінчити війну - це допомогти Україні створити "неприйнятні загрози" для Росії.

Захід занадто боїться спровокувати Володимира Путіна, щоб дати Україні "вирішальну" зброю, необхідну для перемоги над Росією. Як пише The Times, про це заявив колишній глава Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс, відкинувши побоювання Заходу з приводу ескалації конфлікту та можливого використання Росією тактичної ядерної зброї.

Він заявив, що найкращий спосіб припинити конфлікт - це допомогти Україні створити "неприйнятні загрози" для Росії.

"У цей момент ми повинні зробити так, щоб Україна могла перемогти. Йдеться не просто про виживання на полі бою - що, мабуть, все, що ми робимо на даний момент. Йдеться про створення неприйнятних загроз для Росії, які змусять її і Путіна переглянути свої погляди", - сказав він. Відео дня

Сандерс заявив, що Захід переоцінив "червоні лінії" Путіна.

"Ми переоцінили те, як Росія відреагує на нашу підтримку України. У деяких відносинах ми самі себе стримуємо, тому що дозволили росіянам отримати те, що можна назвати "ескалаційним домінуванням", коли ми стримувалися від рішучої підтримки, яку ми могли б надати Україні на ранніх етапах, побоюючись того, що зроблять росіяни", - заявив він.

Він також застеріг від укладення мирної угоди, яка може підштовхнути до подальшої агресії. За його словами, війна Росії в Україні має "майже расовий характер", і її мета - поневолення України та Києва.

"Дуже важко зрозуміти, де можна укласти угоду. Тому що будь-яка угода, найімовірніше, буде лише тимчасовим перепочинком. Або ви дасте Путіну те, чого він хоче, а це, по суті, капітуляція. А наслідки капітуляції не просто жахливі для України, вони фундаментально підірвуть безпеку Заходу, безпеку євроатлантичного простору, і, звісно, це дасть підтримку і заохочення автократам і диктаторам по всьому світу, які не дотримуються нашої системи цінностей".

Дозвіл на удари західною зброєю по РФ

Україна неодноразово зверталася до Британії з проханням дозволити використання ракет Storm Shadow для ударів по РФ, сподіваючись, що це дасть змогу отримати дозвіл і на використання американських ракет ATACMS.

За даними Тhe Тimes, рішення Великої Британії про зняття обмежень блокують у Сполучених Штатах Америки. Причина - страх ескалації.

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