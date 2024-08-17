Британія хоче надати Україні повну свободу, але для цього потрібен консенсус союзників.

США фактично блокують Великій Британії дозвіл ЗСУ атакувати російську територію ракетами Storm Shadow всередині Росії через побоювання Білого дому щодо ескалації.

Як пише Тhe Тimes, Лондон ще більше місяця тому надіслав запит Вашингтону, але відповідь так і не надійшла. Джерела у британському уряді зазначають, що ця тема фактично застрягла у США.

Вказується, що Британія хоче надати Україні повну свободу, але для цього потрібен консенсус союзників, включаючи США, Францію та третю країну НАТО, яка не називається.

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Водночас Меттью Палмер, тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії, відмежувався від твердження, що США мають будь-яке слово в цьому питанні. Він заявив, що використання британської зброї може бути тільки справою Лондона та Києва.

Член комітету з питань оборони України сказав виданню, що Україна була змушена провести свою транскордонну операцію в Курську через відмову Заходу дозволити Києву використовувати крилаті ракети великої дальності по цілях у Росії.

"Адміністрація Байдена продовжує підтримувати свою політику, згідно з якою Україні не дозволяється використовувати вогонь на далекі відстані для ударів углиб Росії; заборона, яка стосується не лише американських ATACMS, а й британського Storm Shadow", - каже незалежний військовий аналітик Колбі Бадхвар.

Нардеп Соломія Бобровська наголошувала, що досягнення РФ на сході України з початку цього року можна було б зупинити, якби ЗСУ дозволили знищувати військові і матеріально-технічні цілі глибоко за лінією фронту.

За її словами, операція в Курській області - це оборонна акція, яка зумовлена посиленням РФ обстрілів Сумської та Харківської області.

"Якби нам дозволили використовувати ці ракети великої дальності в Росії, ми б змогли запобігти багатьом їхнім атакам і наступальним операціям. І я щиро вірю, що зараз карта буде такою, якою була в 2023 році, або навіть кращою", - переконана Бобровська.

На її думку, відмова Британії та США надати дозвіл є "зрадою" гарантій безпеки, які Україна отримала в рамках Будапештського меморандуму в 1994 році в обмін на передачу ядерної зброї.

"Захід обіцяв захистити нас, а тепер щодня ми змушені доводити, навіщо нам потрібна ця зброя далекої дії, щоб захистити себе", — обурилась нардепка.

Використання далекобійної зброї

Раніше Міністерство оборони Британії підтвердило, що Україна може вільно використовувати британську зброю на російській території, зокрема й під час наступу на Курськ. Однак Україні все ще не дозволено використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії.

В інтерв'ю The Times Дмитро Лантушенко, капітан 117-ї бригади територіальної оборони, який брав участь у наступі на Курськ, наголосив, що Британія має дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow проти цілей на території Росії, щоб перекрити канали постачання російської оборони.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії продемонстрував захоплення наступом ЗСУ у Курській області РФ та закликав дозволити нашим військам використовувати далекобійну зброю без обмежень.

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