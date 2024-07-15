Також приділяється увага навчанню українських військових роботі з наданими озброєннями.

Посилення протиповітряної оборони України залишається основним пріоритетом Пентагону у підтримці Києва. Про це заявив Речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Протиповітряна оборона України вже тривалий час є пріоритетною сферою для міністра [оборони США Ллойда] Остіна та уряду США. (...) Ми розуміємо нагальну потребу в засобах протиповітряної оборони. Це наш пріоритет, і ми будемо і надалі працювати з нашими союзниками і партнерами в усьому світі над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно для захисту себе і свого народу", – сказав він.

Цього тижня президент США Джо Байден оголосив про плани розгортання в Україні п’яти стратегічних систем ППО з метою створення інтегрованої мережі протиповітряної оборони. Райдер відмовився розкривати подробиці щодо цього, посилаючись на безпекові міркування.

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"Зайве казати, що ми розуміємо нагальність цього питання, про яку свідчать жахливі ракетні удари, завдані Росією, один з яких влучив в дитячу лікарню. Тож це те, що й надалі залишатиметься неймовірно важливим для нас", – зазначив спікер Пентагону.

За його словами, група українських зенітників вже пройшла програму тренування на системах Patriot, і навчання з керування цими системами продовжується в Європі.

"Міжнародна коаліція буде працювати з Україною, щоб визначити її потреби в навчанні — не лише для Patriot, а й для всього спектра операцій", – заявив Пет Райдер.

Додаткова ППО для України

Як писав УНІАН, минулого тижня під час зустрічі із Володимиром Зеленським президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. Як стало відомо трохи згодом, цей пакет включає батарею ЗРК Patriot, боєприпаси до ЗРК NASAMS, реактивних артсистем HIMARS, а також протитанкові системи Javelin, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди та іншу зброю.

Незадовго до того міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у найближчі місяці США та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що країни НАТО, зокрема США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, оголосили про надання Україні систем протиповітряної оборони.

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