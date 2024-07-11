Пакет допомоги включає, крім батареї Patriot, боєприпаси до NASAMS, HIMARS, протитанкові системи Javelin, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди та іншу зброю.

Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, під час якої Байден оголосив новий пакет допомоги Україні.

При цьому президент США не назвав жодних деталей. Лише уточнив, що Міністерство оборони згодом оприлюднить подробиці.

Також він сказав, що робиться все для того, щоб літаки F-16 надійшли в Україну вже влітку цього року.

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Під час трансляції зустрічі президент США наголосив, що українським воїнам вдалося зупинити наступ російських окупантів у Харківській області та завдати ворогу великих втрат. За його словами, це дає розуміння, що Росія не переможе в Україні.

Байден наголосив, що США будуть з Україною. "Ми стоятимемо з вами", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський подякував за допомогу. Він зазначив, що буде розмова з президентом США про те, як зупинити російський терор.

"Ми повинні зупинити цю війну і повернути мир якомога швидше", - наголосив Зеленський.

Оновлено 21.10. У Міністерстві оборони США детально розповіли, що входить до пакета.

"Пакет допомоги, оціночна вартість якого становить 225 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включно з: системами ППО та перехоплювачами, боєприпасами для ракетних систем і артилерії, а також протитанковою зброєю", - ідеться в повідомленні.

Так, до нового пакета допомоги увійдуть:

Одна батарея Patriot;

боєприпаси для NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

спорядження і ракети для трубчастих пускових установок з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Саміт НАТО та Україна

Як повідомляв УНІАН, 9-11 липня відбувся Вашингтонський саміт НАТО. Саме в його рамках зустрілися президенти України та США. Під час Вашингтонського саміту НАТО також відбувалися двосторонні зустрічі президента України Володимира Зеленського та членів української делегації з керівниками країн-союзників.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським анонсував додатковий пакет військової підтримки на понад $360 мільйонів.

Міністр оборони України Рустем Умеров, розповідаючи про результати саміту, зазначив, що з очільниками Великої Британії обговорили практичну реалізацію рішення про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових об'єктах на території Російської Федерації.

Умеров повідомив, що Нідерланди виділили 300 млн євро на озброєння F-16 для України, що значно зміцнить оборону наших міст і посилить можливості Сил оборони України в повітрі.

Умеров також зазначив, що Люксембург виділив 80 млн євро на оборонну допомогу цього року і продовжить підтримку протягом наступного десятиліття.

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