Starshield знову запрацював в Україні, але досі невідомо, хто ініціював обмеження, - ЗМІ

Система Starshield є частиною мережі Starlink, але Ілон Маск каже, що нею командують військові, а не він сам.

Українські військові знову отримали повноцінний доступ до супутникового зв’язку Starshield (військового сегменту Starlink) після нещодавніх перебоїв. Про це із посиланням на джерела в Міністерстві оборони України та парламенті повідомляє Business Insider.

Як розповідає видання, у середу, 14 жовтня, українські підрозділи зіткнулися з неочікуваними обмеженнями, які ускладнили виконання окремих завдань із використанням безпілотників. За словами українських військових, термінали Starlink, встановлені на дронах, вимикалися, якщо БПЛА досягав шидкості 160 км на годину, а в деяких випадках проблеми починалися вже на швидкості близько 72 км/год,

У четвер представники українського оборонного відомства повідомили, що станом приблизно на 11:45 за київським часом Starshield знову працювала під час руху. Водночас Міністерство оборони досі намагається з’ясувати причини перебоїв.

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Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив Business Insider, що роботу системи відновили до рівня, який був до збою.

Офіцер Національної гвардії України на ім’я Юрій також підтвердив відновлення швидкості зв’язку. Однак, за його словами, попередні обмеження вже встигли порушити кілька операцій. У Міністерстві оборони зазначили, що проблеми ускладнили удари на середні відстані, перехоплення повітряних цілей і логістику на передовій.

Як пише Business Insider, досі залишається відкритим питання про те, хто є відповідальним за учорашній збій. Starshield – це захищена супутникова мережа SpaceX для військових і державних потреб, якою керує уряд США. Генеральний директор компанії Ілон Маск у соцмережі X наголосив, що будь-які обмеження щодо використання цієї системи "визначаються військовими США і зрештою президентом США".

Журналісти зауважують, що ці перебої загострили питання залежності України від американських технологій на тлі напруженості у відносинах Києва та Вашингтона. Зокрема, інцидент збігся з тиском президента США Дональда Трампа на Україну щодо припинення ударів по російських енергетичних об’єктах.

Водночас Чернєв підтвердив, що США продовжують ділитися з Україною розвідувальною інформацією.

США і війна в Україні

Як писав УНІАН, Володимир Зеленський розкритикував відключення Starlink і назвав його великою помилкою. Президент також підкреслив, що попри виклики дії Дональда Трампа, Україна готова до переговорів і швидкого припинення війни.

Тим часом західні ЗМІ пишуть, що лідери ЄС планують під час закритих переговорів у Брюсселі закликати Володимира Зеленського утриматися від різкої публічної критики президента США Дональда Трампа. Вони побоюються, що суперечки можуть зашкодити співпраці України зі США, хоча й не вважають критику необґрунтованою.

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