'Дуже серйозна помилка': Зеленський розкрив, чи довіряє США після останніх подій

США та Європа могли б допомогти Україні швидко закінчити війну, наголосив президент.

Ключовою метою України й надалі лишається мир, і лише єдність може зупинити РФ. Так президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для Financial Times відповів на питання про те, чи може він довіряти США, як посереднику в переговорах, після низки кроків Вашингтона.

"Росія – це великий агресор і ми про це не забуваємо. Тільки єдність може їх зупинити. І, звісно, Сполучені Штати та Європа можуть це зробити. Я сказав президенту: ми можемо зробити це дуже швидко. Якщо ви не закриєте для нас Starlink, якщо ви відкриєте Starlink на території Росії, ми знищимо його балістичні пускові установки. І все. Для нього на цьому все", – сказав Зеленський.

Він пояснив це тим, що в Путіна наразі великі втрати на фронті, а просування лише на кілька кілометрів. І балістика лишилася єдиним засобом, який кремлівський диктатор використовує для тиску на Україну.

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"Тож тому це був мій сигнал. Дайте нам Starlink. Відкрийте його для нас. Але вони його закрили. Вони не зробили його ширшим. Вони зробили його меншим. Тож це дуже серйозно. Це дуже серйозна помилка. Я вважаю важливим, що якщо ми не матимемо єдності зі Сполученими Штатами та Європою, - це довгий шлях. Я знаю, що більшість у США підтримує Україну", – додав Зеленський.

Президнт висловив розуміння щодо того, що у Трампа наразі є багато викликів. Зокрема це ситуація на Близькому сході, нафтова криза та питання виборів.

"Але ми розуміємо, що коріння там, а не в Україні. Але хтось спрямовує його некоректно, не в той бік. Чи можемо ми зупинити Путіна? Так. Чи можемо ми дійти до переговорів? Звичайно. Чи може це бути якомога швидше? Я впевнений. Але якщо запитати, Путіну зараз комфортно так", – наголосив Зеленський.

Що цьому передувало

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з РФ щодо дизелю. Також він заявив про так зване енергетичне перемирʼя між Україною та РФ. Пізніше Зеленський повідомив, що Вашингтон прямо заявив, що в разі продовження атак по НПЗ, в України почнуться проблеми з розвідданими від США.

Вже 14 жовтня радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні без попередження ЗСУ. Він повʼязав це з політичними причинами і додав, що без такого звʼязку Україна втрачає один з небагатьох шансів збивати реактивні "Шахеди".

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