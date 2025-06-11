Під час атаки деякі мешканці столиці чули нехарактерний для "Шахедів" свист.

Під час однієї з останніх атак по Києву російські окупаційні війська застосували новий реактивний дрон. Про це пише українське видання Defense Express.

Зазначається, що під час атаки деякі мешканці столиці чули нехарактерний для "Шахедів" свист. Пояснювати цей звук може малогабаритний реактивний двигун, який був знайдений серед уламків поки невідомого дрона, який був збитий та згорів, пишуть автори.

"Залишки самого дрона доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний Shahed-238, який був показаний в Ірані ще у листопаді 2023 року. Або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом, схожий за формою на "Шахед". Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією Shahed-136. Це панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона", – йдеться в матеріалі.

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Тож автори дійшли висновку що, доволі ймовірно, що йдеться саме про оригінальний реактивний Shahed-238, або зібраний вже росіянами дрон на основі іранських рішень. Ресурс нагадав, що уперше про застосування окупантами реактивного "Шахеда" під час атаки по Україні повідомлялося ще на початку 2024 року. Тоді у Командуванні Повітряних сил це підтвердити не змогли.

"Також була знайдена панель авіоніки, але вона відрізняється від тієї, що використана у Shahed-136 та у реактивному дроні, який днями застосував ворог. І хоча можливо в Ірані змінили комплектацію Shahed-238 та пішли шляхом уніфікації, але, скоріш за все, мова все ж таки йде про російський варіант", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що в лютому цього року у Головному управлінні розвідки попереджали про те, що Росія налагоджує виробництво свого аналога реактивного дрона Shahed-238 під назвою "Герань-3". Тоді в розвідці заявляли, що його швидкість польоту становитиме до 550-600 км/год, і забезпечується такий показник малогабаритним двигуном Tolou-10/13 з Ірану. Він є неліцензійною копією PBS TJ100 від Чехії.

У Defense Express також додали, що триває збір та аналіз додаткової інформації, яка дасть підстави більш впевнено стверджувати про "новий реактивний російський дрон, який, з певною долею вірогідності, і є "Герань-3"".

Виробництво "Шахедів": інші новини

Днями начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав в інтерв'ю виданню The War Zone, що КНДР зможе виготовляти "Шахеди" і постачати їх Росії. Сама ж країна-агресорка, за його словами, виробляє близько 2000 одиниць на місяць і планує збільшити цю кількість до 5000.

Тим часом директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь поділився думками щодо того, чи здатна Росія виготовляти по 1000 "Шахедів" на добу. За його словами, такі обсяги потребуватимуть витрат у мільярди доларів.

"Чи можуть вони собі дозволити мільярди доларів витрачати на "шахеди"? Зараз – так, завтра – ні. Адже ціни на нафту падатимуть, російська економіка буде скорочуватися", – додав Самусь.

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