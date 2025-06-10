Водночас Росія зараз виробляє близько 2000 одиниць на місяць і планує збільшити цю кількість до 5000.

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея отримала можливість виробляти ударні безпілотники, зокрема сімейство "Шахед".

Про це Буданов заявив у інтерв'ю виданню The War Zone. Він додав, що КНДР, ймовірно, зможе експортувати вироблені на своїх заводах "Шахеди" назад до Росії для підтримки війни в Україні.

Як зазначив Буданов, Росія постачає технології та знання, щоб допомогти Північній Кореї створити далекобійні безпілотники-камікадзе та значно покращити точність балістичних ракет малої дальності КН-23. Це робиться на додаток до допомоги у розробці молодої ядерної системи стримування Пхеньяна на підводному базуванні. Північна Корея стала ключовим прихильником військових зусиль Росії, надаючи мільйони артилерійських снарядів і навіть війська в обмін на це.

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Буданов каже, що Північній Кореї "надається можливість виробляти, зокрема, сімейство безпілотників Shahed, яке роками було найпотужнішою повітряною загрозою для України". Спочатку постачальником був Іран, Росія зараз виробляє близько 2000 одиниць на місяць і планує збільшити цю кількість до 5000.

Крім того, Москва постійно вдосконалює дальність польоту, корисне навантаження, зв'язок та схеми атак. Тільки з ночі неділі до понеділка Росія запустила 479 "Шахедів" та приманки різних типів по всій Україні.

"Наявність "Шахедів" дасть Північній Кореї можливість вражати цілі будь-де в Південній Кореї та потенційно у величезних обсягах. Вони можуть перевантажити ППО Південної Кореї, відкриваючи шлях для атак іншими боєприпасами. Їх також можна експортувати назад до Росії для підтримки війни в Україні", - додав Буданов.

"Шахеди" на війні проти України - скільки дронів виготовляє РФ

Як повідомляв УНІАН, в ГУР підрахували, що протягом наступних років Росія може поступово масштабувати виробництво до 500 "Шахедів" на день. За даними ЗМІ, станом на середину травня 2025 року РФ щодня виробляла близько 170 безпілотників типу "Шахед", включно з імітаторами.

Згодом в ГУР офіційно повідомили, що Росія збільшила темпи виробництва далекобійних дронів до 5000 одиниць на місяць. Половина з цих безпілотників є справжніми "Шахедами", а інша половина - імітаторами.

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