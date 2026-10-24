РФ навчилася протидіяти дронам Hornet, що влаштували 'логістичний локдаун', - військовий

Українські військові мали певний нездоровий ажіотаж щодо цих дронів, але тепер вони знову беруться за інші безпілотники.

Росіянам вдалося до певної міри знайти методи протидії ударним дронам Hornet, на яких в основному трималася українська операція "Логістичний локдаун", розпочата навесні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

За його словами, серед українських військових нарешті вщух "неадекватний ажіотаж та манія" довкола дронів Hornet, які були на піку популярності у збройних силах протягом літа. Серед причин офіцер називає зокрема і той факт, що росіяни поступово навчаються протидіяти саме цьому типу дронів.

"У війні, де всі тренди змінюються кожні декілька місяців, не варто зациклюватися на одній "вундервафлі". Адже на кожну дію протилежна сторона вимушено знаходить протидію та адаптується під складні умови", - пише військовий.

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Офіцер наголошує, зниження ажіотажу довкола "Хорнетів", так само як і проблеми зі Starlink, відкрило дорогу для освоєння великої кількості інших перспективних засобів "і загалом змушує командирів більше думати".

Операція "Логістичний локдаун"

Як писав УНІАН, у травні тодішній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск програми "Логістичний локдаун", спрямованої на масштабування ударів на середню відстань по прифронтовій інфраструктурі РФ з метою обмеження її наступальних можливостей. Цілями ударів стали зокрема російські вантажівки, які забезпечують поставки як окупованого Криму, так і безпосередньо російських військ на передовій.

Основним ударним засобом для реалізації цієї програми стали ударні дрони Hornet від американської компанії Perennial Autonomy, яку заснував колишній директор Google Ерік Шмідт. Дрони мають дальність польоту 150–190 км, злітна маса близько 15 кг, розмах крил – 2,2 м, довжина – 1,4 м, корисне навантаження (бойова частина) – до 4,5–5 кг. Крейсерська швидкість – 100–120 км/год.

Головна особливість "Хорнета" – система штучного інтелекту з оптичним розпізнаванням і автономним захопленням цілі, а також візуальною навігацією, стійкою до РЕБ і глушіння GPS, що дозволяє ефективно працювати навіть за відсутності постійного зв’язку з оператором.

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