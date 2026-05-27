Україна запускає 'логістичний локдаун' для російської армії: Федоров розкрив деталі

Українські захисники масштабують удари середнього радіусу дії по тилу ворога.

Вже цього літа російська армія має відчути "логістичний локдаун", завдяки посиленню ударів середнього радіусу дії (middle strike) по російському тилу тилу. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у соціальній мережі Facebook.

"Запускаємо окрему програму "Логістичний локдаун" для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Наше завдання - ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії", - заявив Федоров.

Ресурси для реалізації цих завдань

Як поінформував міністр, у межах першого етапу програми Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

"Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою "єБали" – команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі", - наголосив Федоров.

Він зазначив, що перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися.

Разом з тим, паралельно в межах другого етапу програми централізовано запускаються тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

"Відкриті конкурси – це не лише швидкість та масштабування виробництва. Це також конкуренція між виробниками, мінімізація корупційних ризиків, прозорість й ефективне використання державних коштів", - заявив Федоров.

Зростання втрат загарбників

Як відзначив міністр оборони, останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. "Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні – уже 179. Росія несе рекордні втрати: понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп", - підкреслює міністр.

Як додав Федоров, за останні місяці вчетверо збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

За його словами, уже помітна закономірність на аналітичних графіках: що більше знищується логістики росіян - то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

Що вплинуло на такі результати

Федоров пояснює, що одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Зокрема, після вимкнення супутникового сигналу Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою.

"Тому наше завдання зараз – за завданням президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун", - заявив міністр.

Коли ворог відчує "логістичний локдаун"

"Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці", - переконаний Федоров.

Росіяни скиглять через українські удари

Українські дрони дедалі частіше працюють на відстанях 30–100 км і більше від лінії зіткнення, масово вражаючи транспорт і техніку.

Російські військові блогери вже б’ють на сполох через знищення російської логістики українськими дронами. Один з таких блогерів висловив серйозну стурбованість тим, що ситуація вздовж ліній постачання поблизу Маріуполя починає нагадувати обстановку вздовж автомагістралі М-30 "Горлівка - Пантелеймонівка - Ясинувата - Донецьк" (знаходиться за 35 км від лінії фронту), де українські війська за допомогою дронів паралізували російську логістику та цивільний рух.

Також повідомлялося, що 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України розпочала масштабну кампанію зі знищення російської логістики на окупованому півдні. Особливу увагу українські військові приділяють маршруту Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь, який є одним із ключових логістичних коридорів РФ на півдні.