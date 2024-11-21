В обстрілі могли взяти участь п'ять українських бомбардувальників Су-24.

Україна у середу атакувала місто Мар'їно у Курській області, випустивши 10 крилатих ракет Storm Shadow.

Як пише Forbes, це багато ракет, що свідчить про полювання на надзвичайно важливу та укріплену ціль. Британська фірма BAE Systems спеціально розробила боєголовку Bomb Royal Ordnance Augmented Charge Storm Shadow для руйнування таких міцних конструкцій, як підземні бункери.

За словами одного російського блогера, цього разу ціллю став командний пункт, звідки російські — і потенційно північнокорейські — офіцери керували тисячами солдат у Курській області. Воєнкор пожалівся, що атака на штаби нагадувала "розстріл беззахисних".

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На думку видання, в обстрілі могли взяти участь п'ять українських бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав пару високоточних ракет. Українські ВПС модифікували багато своїх старих літаків, щоб вони могли запускати британські Storm Shadow та аналогічні SCALP-EG французького виробництва.

На початку повномасштабного вторгнення наша авіація скидала некеровані "тупі" бомби.

"Зараз авіатори орієнтовані на використання західної високоточної зброї. Серйозні стратегічні завдання", – повідомив екс-речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як додається, бити по ворогу ракетою з великою відстані безпечніше, ніж скидати бомби прямо над головою противника. Однак це все одно не означає, що така операція повністю безпечна.

"Часто український пілот працює по цілях, коли на нього вже летить кілька ворожих ракет", – поділився Ігнат.

Далекобійна зброя для України

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада The New York Times із посиланням на власні джерела повідомила, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, а вже згодом Le Figaro написала про зняття обмежень і для ракет Storm Shadow.

19 листопада стало відомо, що Україна вперше вдарила по Росії ракетами ATACMS, атакувавши великий арсенал зброї у Брянській області. Наступного дня Bloomberg з посиланням на джерела заявив, що ЗСУ завдали удару по РФ британськими ракетами Storm Shadow.

У Defense Express припустили, що, ймовірно, ціллю був підземний бункер, де перебувало командування однієї з російських армій та генерали КНДР.

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