Україна розробляє гвинтівкові кулі, здатні розкидати осколки для знищення безпілотників з більшої відстані, ніж дробовик.

З поширенням на полі бою оптоволоконних дронів, які не піддаються придушенню засобами РЕБ, і українці, і росіяни шукають безпечні способи їхнього фізичного знищення. Як пише Business Insider, тепер і в українців, і в росіян з'являються нові гвинтівкові кулі, здатні розкидати осколки для знищення дронів з більшої відстані, ніж дробовики.

Як зазначає видання, Brave1 опублікувала відео, на якому солдат заряджає патрони калібру 5,56 мм у штурмову гвинтівку CZ Bren 2 і стріляє по дрону на випробувальному полігоні. При цьому видання United24 Media повідомило, що кулі використовують "спеціально розроблену бойову частину, яка створює щільну і швидку осколкову дію при пострілі".

"Ця технологія дасть змогу солдатам вистрілити кулею, яка пролетить деяку відстань, перш ніж розсіяти дріб, що вражає fpv-дрон або квадрокоптер. Це дасть змогу піхоті почати стрілянину по ударних дронах з більш безпечної відстані, ніж спроба усунути загрозу за допомогою дробовика, що зараз є нормою в українських підрозділах", - пише BI.

Відео дня

Видання зазначає, що тактика дробовика стала особливо затребуваною в умовах зростаючого використання обома сторонами оптоволоконних дронів, які неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби.

"У результаті багато підрозділів носять із собою дробовики 12-го калібру. Водночас нова куля для боротьби з дронами дасть змогу піхоті просто брати з собою додаткові гвинтівкові патрони замість окремої зброї".

При цьому схожі кулі вже з'являлися в російських військах, зазначає видання.

Так, у листопаді минулого року російська 74-та окрема мотострілецька бригада опублікувала фотографію кулі калібру 5,45 мм, якою стріляють з автомата Калашникова. Наконечник кулі був забезпечений термоусадочною трубкою.

Як повідомила бригада у своєму Telegram-каналі, всередині стовбура знаходяться чотири дробові кулі, призначені для розсіювання і ураження українських безпілотників. Також було додано, що під час ручного заряджання патронів солдатам слід чергувати нові кулі зі стандартними або трасувальними.

Однак ця конструкція, схоже, саморобна і відрізняється від версії, показаної українським каналом Brave1. Також неясно, чи була ця куля широко доступна російським військам, підсумовує BI.

Війна дронів - новини

Раніше українські командири розповіли Reuters, що перетворення війни на конфлікт із найбільшою кількістю дронів, який будь-коли спостерігали, підірвало здатність РФ використовувати свої традиційні переваги в чисельності військ, артилерії і танків.

У результаті Росія адаптувала свою тактику, зараз її війська атакують невеликими групами по п'ять-шість осіб, на мотоциклах або квадроциклах, щоб виявити українські позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: