В ГУР повідомили, скільки балістики, крилатих ракет та 'Шахедів' могла накопичити РФ

За даними ГУР, виробництво "Кинджалів" було призупинено через низькі показники точності.

В арсеналі Росії станом на жовтень накопичено до 700 балістичних та декілька тисяч крилатих ракет різних типів. В Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони Росії таку відповідь надали у відповідь за запит NV.

За даними української розвідки, Росія щомісяця виробляє понад 200 таких знарядь терору, з них 110 одиниць - саме балістика.

Так, реактивних та звичайних "Шахедів" у ворога в резерві перебуває приблизно 6200 безпілотників. При цьому, в РФ реактивних дронів збирають на місяць до 4000 одиниць, а звичайних - до 2000.

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В ГУР додали, що Росія має приблизно 115 ракет "Іскандер-М". Щомісяця країна-агресор здатна виробляти 65 одиниць. Окрім цього, триває розробка модернізованого комплексу із дальністю 550−700 км.

Стверджується, що щомісячний план Росії по виготовленню Х-101 становить понад 80 ракет. Однак, як зазначається, щаводи перевищують ці показники виробництва.

Напередодні зими Росія має близько 450 "Калібрів", місячний темп їх виробництва на місяць, за даними ГУР, складає близько 29 ракет.

Запаси ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400 становлять близько 400 одиниць, щомісяця виготовляється до 40 ракет.

Що стосується ракет типу "Онікс", Росія має їх в значній кількості - більш ніж 600 одиниць, а загальний запас "Цирконів" перевищує 120 одиниць.

При цьому, в ГУР зазначили, що у ворога склалася цікава ситуація з "Кинджалами". Їх виробництво було призупинено через низькі показники точності.

Виробництво зброї в РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, у Росії є ракети 79М6 "Контакт" під винищувач МіГ-31Д. Також вона може виготовити більше 55 А-235 "Нудоль" за 5 років. Однак, на думку експертів, такого розміру арсенал протисупутникових ракет може бути недостатнім, щоб в разі "великої війни" проти Заходу уразити в космосі максимальну велику кількість супутників розвідки та звʼязку воєнного призначення. Defense Express зазначає, що в публічному доступі не озвучувалось ніяких західних оцінок по можливостям РФ виробляти ракети А-235 "Нудоль".

Також ми писали, що авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, що в ніч на 19 жовтня російські окупанти використали незначну кількість реактивних "Шахедів", що може свідчити про проблеми РФ в цьому секторі. Романенко припустив, що могли виникнути якісь проблеми з двигунами чи виробництвом. Експерт також не виключив, що у ворога був арсенал "Шахедів", які він вже використав. Романенко додав, що не маючи об'єктивної інформації, можна робити лише припущення.

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