Аналітики розповіли, чи зможе Росія влаштувати 'зоряні війни' з допомогою своїх 'таємничих' ракет

Росіяни погрожують застосувати таке озброєння ще з 2022 року.

Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) вважає, що Росія має ракети 79М6 "Контакт" під винищувач МіГ-31Д та зробить навіть більше 55 А-235 "Нудоль" за 5 років.

Але навіть такого розміру арсенал протисупутникових ракет може бути недостатнім, щоб в разі "великої війни" проти Заходу уразити в космосі максимальну велику кількість супутників розвідки та звʼязку воєнного призначення. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на одну із доповідей RUSI, присвяченій стратегічному ядерному арсеналу РФ та засобам його доставки.

Зазначається, що Збройні сили РФ начебто досі зберігають в своєму розпорядженні протисупутникові ракети 79М6 "Контакт", створені під спеціалізований варіант літака МіГ-31Д.

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Аналітики RUSI вважають, що можливості російського військово-промислового комплексу виробляти ракети класу ASAT (протисупутникових) А-235 "Нудоль" начебто перевищують можливості американської промисловості, яка планує до 2031 року виготовити 55 ракет-перехоплювачів SM-3 з дальністю до 1300 кілометрів.

В доповіді сказано, що навіть такого розміру арсенал протисупутникових ракет може бути недостатнім для Росії , щоб досягнути такої мети - в разі "великої війни" проти Заходу навіть такого розміру арсенал протисупутникових ракет може бути недостатнім для Росії. "Через що, мовляв, рашисти в рамках своїх пошуків по "зоряним війнам" у космосі таки начебто підуть на створення спеціалізованих супутників-засобів доставки ядерної зброї в космосі", - зазначає видання.

Defense Express зазначає, що в публічному доступі не озвучувалось ніяких західних оцінок по можливостям РФ виробляти ракети А-235 "Нудоль", котрі першопочатково створювались для протиракетної оборони Москви, а в 2021 році було підтверджено й протисупутникові можливості цього виду ракетного озброєння.

При цьому додають, що саму по собі ідею можливого використання росіянами А-235 "Нудоль" як протисупутникової ракети не можна назвати новою, бо росіяни погрожують застосувати таке озброєння ще з 2022 року.

"Але що стосується радянської розробки 79М6 "Контакт" під МіГ-31Д, по якій тривалий час була версія, що саме на її основі створили Х-47М2 "Кинджал", то тут як мінімум дивує сам факт заяви про те, що збройні сили РФ начебто досі зберігають цей комплекс на озброєнні" - наголошує видання. При цьому наводять дані, які є у відкритому доступі, що Радянський Союз до 1991 року встиг провести максимум один випробувальний пуск 79М6 "Контакт", та льотні випробування двох екземплярів МіГ-31Д, а після розвалу СРСР ця програма була призупинена.

Міноборони РФ у 2010-хх роках заявляло про намір реанімувати цю програму, а в 2018 році у відкритому доступі зʼявились навіть знімки МіГ-31Д з ракетою "Контакт". Однак про подальшу реалізацію цього проекту дані у відкритому доступі поки що відсутні.

Російські ракети

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році Business Insider писав, що Російський МіГ-31 помітили під час зльоту із загадковою ракетою, яка, вірогідно, призначена для знищення супутників на орбіті Землі. І якщо це так, тоді викрита нова зброя може створити проблеми для армії США.

Зазначалося що російський літак помітили з невідомою масивною ракетою під час зльоту на випробувальному центрі "Жуковський" поблизу Москви. У МіГ-31 ціла історія участі у протисупутникових програмах. Але нова ракета могла вказувати на пожвавлений інтерес Росії до цього напрямку.

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