Перед українським виробниками стоїть завдання досягти найбільших масштабів виробництва дронів на оптоволокні.

Україна буде нарощувати виробництво усієї номенклатури безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Головне – доповіді щодо виробництва дронів в Україні; максимально збільшуємо. Причому по всій лінійці дронів: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік є хороші у нас перспективи", - повідомив Зеленський.

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Окрім того, за його словами, ведеться робота щодо виробництва дронів на оптоволокні.

"Тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих", - додав Зеленський.

Він доручив укласти контракти по максимуму.

"Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків" (глибоких ударів - УНІАН): конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони", - розповів президент.

Тим часом міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін повідомив, що в Україні зараз працюють понад 100 виробників компонентів для озброєння і військової техніки.

Зокрема, вони виготовляють широкий спектр продукції: польотні контролери, двигуни, рами, плати ініціації, пульти, CRP-антени та інші. Минулого року з’явилися двигуни для БпЛА, повністю виготовлені в Україні. Також є дрони, які на 100% складаються з українських компонентів.

"Результати дійсно хороші. Ми прагнемо масштабувати цю тенденцію та підвищити відсоток українських комплектуючих", - наголосив Сметанін.

При цьому, за його словами, сьогодні разом з Міністерством економіки було презентувано нову програму підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ "Зроблено для Перемоги".

У зв'язку з цим, кожен такий виробник може отримати до 8 млн грн, загалом на програму виділено 1 млрд грн.

"Грант можна використати на виробниче обладнання, включно з впровадженням нового програмного забезпечення. Програма передбачає співфінансування: 50% фінансує держава, 50% – виробник. Для виробників безпілотників, та підприємств у прифронтових регіонах держава вкладатиме 80% вартості проєкту. Повертати ці кошти не потрібно", - повідомив Сметанін.

Міністр розраховує, що програма буде успішно діяти разом з програмою доступних кредитів для ОПК під 5%, яка вже працює.

Українські дрони на фронті

Як повідомляв УНІАН, українські військові вже застосовують на фронті дрони на оптоволокні дальністю 20 кілометрів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що такі безпілотники демонструють непоагун ефективність на фронті.

Зокрема, лише у березні БПЛА різних типів уразили та знищили понад 77 тисяч російських цілей. Це на 10% більше, ніж у лютому.

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