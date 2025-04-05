Наразі Україна працює над нарощуванням кількості та спроможності дронів на оптоволокні.

На фронті вже працюють українські безпілотники на оптоволокні дальністю 20 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами звіту командування Сил безпілотних систем у суботу, 5 квітня.

Як зазначив головком, у війську продовжується нарощення кількості та спроможності дронів на оптоволокні.

Сирський додав, що безпілотники демонструють ефективність на фронті. Лише у березні БПЛА різних типів уразили та знищили понад 77 тисяч російських цілей. Це на 10% більше, ніж у лютому.

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Крім того, знешкоджено близько тисячі розвідувальних БПЛА окупантів. Для протидії російським дронам на фронті впроваджуються нові системи РЕБ, зокрема збільшують кількість систем ближньої дії.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Раніше заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш заявив, що у дронів на оптоволокні є серйозний недолік. За його словами, причина в тому, що FPV-дрони на оптоволокні неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ.

Також у ЗСУ показали новий дрон-рушницю Lucky Strike. Військові кажуть, що такий безпілотник дає змогу методично зменшувати популяцію ворожих "мавіків" над лінією зіткнення.

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