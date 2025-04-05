На фронті вже працюють українські безпілотники на оптоволокні дальністю 20 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами звіту командування Сил безпілотних систем у суботу, 5 квітня.
Як зазначив головком, у війську продовжується нарощення кількості та спроможності дронів на оптоволокні.
Сирський додав, що безпілотники демонструють ефективність на фронті. Лише у березні БПЛА різних типів уразили та знищили понад 77 тисяч російських цілей. Це на 10% більше, ніж у лютому.
Крім того, знешкоджено близько тисячі розвідувальних БПЛА окупантів. Для протидії російським дронам на фронті впроваджуються нові системи РЕБ, зокрема збільшують кількість систем ближньої дії.
Дрони на війні в Україні - останні новини
Раніше заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш заявив, що у дронів на оптоволокні є серйозний недолік. За його словами, причина в тому, що FPV-дрони на оптоволокні неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ.
Також у ЗСУ показали новий дрон-рушницю Lucky Strike. Військові кажуть, що такий безпілотник дає змогу методично зменшувати популяцію ворожих "мавіків" над лінією зіткнення.