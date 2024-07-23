Союзники української держави зобов'язалися поставити першу партію американських винищувачів цього літа, зазначив глава Офісу президента.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ, і немає альтернативи зміцненню повітряного щита над нашою територією.

Такою інформацією поділився глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак у статті на Atlantic Council і зазначив, що "одним із ключових компонентів цього повітряного щита стануть літаки F-16".

"Союзники України зобов'язалися поставити першу партію цього літа. Однак я маю наголосити, що цього недостатньо. Росіяни хваляться тим, що використовують тритонні керовані бомби проти України. Їхні бомбардувальники базуються на аеродромах у прикордонних районах Росії. Щоб нейтралізувати цю загрозу, нам, як і раніше, потрібні можливості великої дальності", - підкреслив керівник ОП.

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Єрмак порівняв боротьбу українців проти росіян із боротьбою з осами. "Простіше кажучи, якщо у вашому районі є осине гніздо, ви можете полювати на них по одному зі змінним успіхом, або ви можете знищити саме гніздо. Наразі нам доступний тільки перший варіант, і навіть він дуже обмежений", - додав очільник Офісу українського лідера.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Раніше колишній прем'єр Британії Борис Джонсон зазначив, що загарбники використовують авіабомби, які планують, щоб завдати серйозної шкоди захисникам України, але українці не можуть відповісти, оскільки США не дозволяють їм використовувати далекобійні армійські тактичні ракетні системи ATACMS для ураження російських аеродромів, а британська держава не дозволяє застосовувати далекобійні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

Колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран російсько-української війни Євген Дикий говорив, що прибуття перших американських винищувачів F-16 повністю змінить весь розклад сил у небі. Експерт підкреслив, що після появи в небі над Україною цих літаків, супротивники більше не зможуть безкарно скидати авіабомби на позиції наших військових на фронті.

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