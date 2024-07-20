Супротивники змогли просунутися у селі Прогрес, стверджують аналітики.

Російські окупанти захопили село Роздолівка, яке знаходиться у Бахмутському районі Донецької області та входить до складу Соледарської міської громади.

Про те, що населений пункт окупували супротивники, у ніч на 20 липня повідомили аналітики DeepState в Telegram. "Ворог… окупував Роздолівку", - написали експерти.

За їхніми відомостями, супротивникам також вдалося просунутися вперед у селі Прогрес, яке знаходиться у Покровському районі Донецької області. У DeepState опублікували свіжу карту бойових дій, на якій видно, що росіяни у Прогресі намагаються рухатися вперед з двох напрямків.

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Російські загарбники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на частині сходу України. Журналісти дізналися, що супротивникам нещодавно вдалося просунутися, у тому числі в Донецькій області.

За відомостями DeepState, вороги окупували село Урожайне (Донецька область). Пізніше у Збройних силах України підтвердили, що наші захисники вийшли з цього населеного пункту.

Попри те, що росіяни мають перевагу у живій силі, українські воїни завдають їм серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 20 липня 2024 року становлять приблизно 565 610 окупантів.

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