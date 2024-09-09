Також у Швеції висловилися щодо передачі Україні винищувачів Gripen.

Швеція передасть Україні 17-й пакет допомоги з новими заходами військової підтримки, загальна сума становить - 4,6 млрд шведських крон (443 млн доларів). Про це заявив міністр оборони країни Пал Йонсон, пише Reuters.

За його словами, новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для бойових машин піхоти, які Швеція вже передала Україні, а також закупівлі, які будуть сприяти передачі винищувачів Gripen у майбутньому, хоча рішення про таку передачу ще не прийняли.

"Ми хочемо мати можливість передати Україні винищувачі Gripen на можливо більш пізньому етапі", - наголосив Йонсон на прес-конференції. Відео дня

Передача винищувачів Gripen для України - що відомо

Як писав УНІАН, у липні міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом наголосив, що його країна готова передати Україні винищувачі Gripen у майбутньому.

"Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно. Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", - зазначив він.

Водночас військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що Україна могла б отримати перші винищувачі Saab JAS-39 Gripen до кінця цього року.

"Літаки можуть бути швидко, протягом місяця їх передадуть. Питання - у підготовці пілотів. Для того щоб підготувати пілотів, потрібно три-чотири місяці. Точніше, перепідготувати. А техсклад - до півроку", - пояснив він.

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