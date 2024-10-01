Згодом підприємство вироблятиме 155-мм боєприпаси та запчастини разом з українським ОПК.

Французько-німецький оборонний концерн KNDS офіційно відкрив свою українську філію в Києві під назвою "KNDS Ukraine LLC". Про це в соцмережі Х повідомляє аналітичний проєкт German Aid to Ukraine.

Зазначається, що метою цієї дочірньої компанії є, зокрема, виконання робіт з технічного обслуговування та капітального ремонту таких озброєнь, як Leopard 1A5, Leopard 2 MBT, самохідних артилерійських систем PzH 2000 та Gepard SPAAG:

"Згодом вони також мають намір виробляти 155-мм боєприпаси та запчастини разом з українським ОПК".

Військова допормога Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Австралія планує передати Україні 59 танків Abrams. Ще у 2004 році ця країна придбала у США 59 бойових танків M1A1 Abrams, які було виведено з експлуатації в липні 2024 року, адже Австралія почала отримувати модернізовані M1A2 SEPv3 Abrams. Попри те, що таким танкам вже 20 років, їх використовували досить рідко.

Проте через те, що танки є американського виробництва, для їхньої передачі потрібне офіційне схвалення з боку Вашингтона.

Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16. Відомо, що на початку серпня Україна отримала перший такий винищувач від Данії. В країні заявили, що інша партія винищувачів буде передана Україні в другій половині року.

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