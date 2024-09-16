Наразі невідомо, скільки саме літаків отримає Україна.

Україна до кінця року отримає чергову партію літаків F-16 від Данії. Про це заявив міністр оборони країни Трольс Лунд Пульсен, передає видання DR.DK.

На початку серпня він підтвердив, що Україна отримала перший літак. Наразі кількість не розголошується, однак Данія пообіцяла поставити країні загалом 19 літаків.

"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", - запевнив міністр в інтерв'ю Ritzau. Відео дня

За його словами, як у випадку з першим постачанням F-16, для передачі цих винищувачів не буде визначено ні кількості, ні конкретної дати.

"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", - зауважив Пульсен.

Винищувачі F-16 - останні новини

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії.

"F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО. Домовилися продовжувати співпрацю. Планую свій візит до Румунії", - запевнив він.

Своєю чергою видання Business Insider написало, що українські F-16 будуть мати більшу дальність удару, ніж ATACMS. Це станеться у тому випадку, якщо США відправлять малопомітні ракети AGM-158 або JASSM.

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