За словами Піонтковського, Польща вирішила передати Україні радянські літаки Су-24.

Сполучені Штати Америки і Польща мають намір надати Україні нове озброєння. США поставлять ракети повітряного базування SCALP дальністю в тисячу кілометрів, а Польща – літаки Су-24, які будуть оснащені цими ракетами.

Як заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в новому випуску програми "Аргумент" на УНІАН, на цей крок Штати можуть підштовхнути російські удари по об'єктах критичної інфраструктури України.

"Якщо вони (Росія – ред.) будуть продовжувати ці варварські бомбардування інфраструктури, то все-таки і громадська думка, і українська дипломатія зламають ось цей стереотип західний і американський, щоб Україна "перемогла потихеньку". Тому що ціна ось цієї "перемоги потихеньку" занадто очевидна буде – це десятки тисяч знищених українських життів. І я думаю, що вже неможливо буде у відповідь на такі військові злочини не постачати дуже просту річ – це далекобійні ракети ATACMS до HIMARS. І ось зараз, я точно знаю про це, у Вашингтоні дуже серйозно обговорюється ще більш страшна для росіян зброя – це крилаті ракети повітряного базування SCALP дальністю 1 000 кілометрів", – зазначив політолог.

Крім цього, за словами Піонтковського, Польща вирішила передати Україні радянські літаки Су-24.

"Зараз іде оснащення цих радянських літаків, якими прекрасно керують українські льотчики, ось цими ракетами SCALP. Тоді змінюється вся ця ситуація, і тоді у відповідь на кожен удар по інфраструктурі Харкова буде удар по інфраструктурі, я не знаю, Курська. А на удар по інфраструктурі Києва – по інфраструктурі Москви", – додав він.

Піонтковський вважає, що після постачання цього озброєння, буде ліквідовано єдину перевагу російської армії.

"Максимальні ракети, які сьогодні постачають Україні для HIMARS – це 80 км, а ракети повітряного базування, які з літаків запускаються – росіяни самі хваляться, вони їх звідкись з Каспійського моря запускають – це 2 000 км. Це на порядок вище. Це єдиний спосіб, яким можна зупинити ці злочини", – резюмував Піонтковський.

Озброєння для України

США та інші партнери постачають Україні озброєння для боротьби з російською агресією.

10 листопада 2022 року радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що США оголосять про новий пакет допомоги для України. За словами Саллівана, мова йде також про ракети для систем протиповітряної оборони Hawk і для американських зенітно-ракетних комплексів Avenger, які оснащені ракетами Stinger.

Крім того, президент США Джо Байден натякнув, що далекобійні ракети для HIMARS вже могли бути передані Україні.

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