Відомо, що у війні проти України РФ втратила вже п'ять таких літаків.

Військово-космічні сили РФ отримали нові винищувачі Су-35С. Це вже четверта партія цих літаків, переданих окупаційним військам Росії в поточному році.

Як повідомляє прес-служба російської корпорації "ОАК", ці літаки були виготовлені на Далекому Сході на Комсомольському-на-Амурі авіаційному заводі імені Гагаріна. У Росії стверджують, що ці винищувачі пройшли весь цикл випробувань і є літаками покоління 4++.

Перший заступник генерального директора "Ростеху" Володимир Артяков додав, що винищувачі випускаються за графіком, а нова партія – не остання, яку передадуть російським військовим цього року. Точна кількість літаків, які були передані, не називається.

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Зазначимо, що за даними порталу Oryx, з початку повномасштабної війни проти України ворожа армія втратила вже 5 одиниць Су-35С.

Су-35С: що потрібно знати

Су-35С – це російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. У РФ стверджують, що він обладнаний сучасною апаратурою, включаючи радар "Ірбіс", систему оптико-електронного спостереження, навігаційне обладнання тощо. Дальність польоту Су-35С становить до 4500 кілометрів.

Су-35С може нести широкий спектр повітряних і наземних боєприпасів, включаючи ракети середньої і дальньої дальності, керовані ракети класу "повітря-повітря", бомби та інші види озброєння.

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