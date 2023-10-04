Україна продовжує наносити ефективні атаки по тилам РФ.

Міноборони Британії заявило, що протиповітряна оборона окупантів, ймовірно, все ж таки схибила та збила власний літак Су-35 під Токмаком (Запорізька область).

За даними британської розвідки, одну з найсучасніших моделей власної авіації РФ могла знищити 28 вересня, приблизно за 20 км за поточною лінією фронту. Це буде п’ята втрата Су-35С з початку повномасштабної війни проти України, кажуть там.

Загалом РФ втратила у боях с ЗСУ не менше 90 літаків свого авіафлоту, вважає британська розвідка.

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В Міноборони Британії зазначаються, що свої штаби у Токмаку РФ захищає спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Вірогідно, ці системи майже завжди знаходяться у підвищеному стані готовності з огляду на ефективні тилові атаки, які постійно завдає Україна.

"Токмак являється сильно укріпленим містом, у якому часто розміщується російський штаб, який командує одним із найбільш запеклих ділянок лінії фронту", - кажуть там.

З'явилися докази помилки окупантів під Токмаком

Нагадаємо, вперше дані щодо дивної роботи ППО РФ на Запорізькому напрямку стали поширюватися у мережі 29 вересня. На наступний день колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко показав фото-доказ помилки РФ: в кадрі, як відмічав Геращенко, на полях Токмака "розлігся" збитий літак Су-35.

Колишній чиновник вказав, що відповідний доказ вдалося отримати завдяки українському розвідуваному БПЛА Shark.

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