Індія модернізує ракетне озброєння кораблів, побудованих у Миколаєві

Контракт передбачає постачання пускових установок і систем управління вогнем для крилатих ракет BrahMos.

Міністерство оборони Індії уклало контракт на суму $68 млн із компанією BrahMos Aerospace для модернізації ракетного озброєння чотирьох кораблів своїх Військово-морських сил (ВМС).

Як повідомляє Naval News, йдеться про два кораблі класу Ranvir та два малих ракетних кораблі класу Veer. Контракт передбачає постачання пускових установок і систем управління вогнем для крилатих ракет BrahMos, створених у межах індійсько-російського співробітництва.

Veer - це модифікований індійський варіант радянських корветів типу "Тарантул". Спочатку ВМС імпортували п'ять цих суден водотоннажністю менше 500 тонн між 1987 і 1990 роками. Пізніше доки Mazagon та суднобудівний завод Goa побудували ще вісім за ліцензією, ввівши їх до експлуатації між 1990 і 2002 роками. Сім човнів індійського виробництва, оснащених рушійною установкою COGAG, залишаються в експлуатації.

Відео дня

Наразі есмінці INS Ranvir та INS Ranvijay уже мають установки для восьми ракет BrahMos у кормовій частині. Водночас на кораблях зберігаються старі похилі пускові установки для радянських протикорабельних ракет П-15 "Терміт".

Згідно контракту, передбачається, що кораблі нестимуть 16 ракет BrahMos, що відповідає оснащенню сучасних есмінців класу Kolkata та Visakapatanam.

"Таким чином, ВМС Індії матимуть кілька корветів класу Veer з ракетами BrahMos, що зробить їх найлегшим судном, оснащеним 3-тонною ракетою. Система озброєння здатна вражати наземні та морські цілі з великих відстаней з високою точністю на надзвуковій швидкості. ВМС оснащували BrahMos старіші судна, такі як клас Delhi, під час їхньої модернізації середнього терміну служби. Однак, класи Veer та Ranvir наближаються до кінця своєї служби, і зусилля з оснащення таких суден BrahMos заслуговують на увагу", - зазначило видання.

Водночас, Defense Express зазначило, що есмінці Ranvir, побудовані в Миколаєві за радянським проєктом 61.

Імовірно, нова модернізація передбачає заміну застарілого ракетного озброєння додатковими пусковими установками BrahMos.

Експерти вважають, що таким чином, Індія прагне посилити ударні можливості кораблів радянської побудови без необхідності негайно замінювати їх новими. Водночас остаточний обсяг модернізації стане зрозумілим після появи додаткової офіційної інформації.

Виробництво зброї в Індії – що відомо

Як повідомляв УНІАН, індійська компанія Hindustan Aeronautics Limited відновлює виробництво винищувачів російського походження Су-30МКИ на своєму заводі в Нашіку. Перший новий борт має надійти до повітряних сил Індії вже у 2027-2028 роках.

Раніше HAL випустила 222 літаки за ліцензією Росії для Повітряних сил. Зазначається, що всього до 2029 року планують виготовити 12 літаків, які були замовлені у грудні 2024 року за приблизно 1,3 млрд доларів для заміни втрачених бортів. Замовлення передбачає, що понад 50% від потрібних компонентів будуть індійського виробництва.

Також, ймовірно, на цьому об'єкті буде проведено комплексну модернізацію існуючого парку Су-30МКИ.

Останній Су-30МКИ зійшов з конвеєра у Нашіку у 2020 році.

Вас також можуть зацікавити новини: