Індія відновлює виробництво винищувачів російського походження

Замовлення передбачає, що понад 50% від потрібних компонентів будуть індійського виробництва.

Індійська компанія Hindustan Aeronautics Limited відновлює виробництво винищувачів російського походження Су-30МКИ на своєму заводі в Нашіку. Перший новий борт має надійти до повітряних сил Індії вже у 2027-2028 роках. Про це пише The Economic Times.

Раніше HAL випустила 222 літаки за ліцензією Росії для Повітряних сил. Зазначається, що всього до 2029 року планують виготовити 12 літаків, які були замовлені у грудні 2024 року за приблизно 1,3 млрд доларів для заміни втрачених бортів. Замовлення передбачає, що понад 50% від потрібних компонентів будуть індійського виробництва.

Також, ймовірно, на цьому об'єкті буде проведено комплексну модернізацію існуючого парку Су-30МКИ.

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Водночас, український портал Defense Express зазначає, що останній Су-30МКИ зійшов з конвеєра у Нашіку у 2020 році.

"За наявними сьогодні планами від контракту до першого постачання має пройти приблизно 3-4 роки, тоді як всі 12 винищувачів будуть готові 5 років після. Це доволі повільні темпи у порівнянні з тими ж Rafale, але немає нічого дивного, бо потрібне відновлення виробництва. Все таки різниця між завершенням випуску та передачею нового борта складатиме 7-8 років", - пишуть аналітики.

Загалом, як вважають експерти, повернення виготовлення допоможе підтримати наявні у Нашіку виробничі потужності та відпрацювати місцеві ланцюжки постачання для збільшення локалізації.

На їх думку, це може допомогти з подальшою модернізацією цих літаків та дасть досвід для реалізації проєкту п’ятого покоління AMCA.

Співпраця Індії з РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, Індія вирішила не купувати російські винищувачі Су-57Е, попри всі намагання Росії продати ці літаки. Рішення підтвердив секретар міністерства оборони Індії Раджеш Кумар Сінгх.

Останнім часом Росія всіма силами просувала Су-57Е на індійський ринок, пропонуючи не лише продаж літаків, а й локалізацію їхнього виробництва на потужностях індійської компанії Hindustan Aeronautics Limited із передачею технологій.

У грудні 2025 року на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді російський диктатор Володимир Путін обговорював ідею спільного виробництва цих літаків. Пропозиція передбачала постачання двох-трьох ескадрилей (до 40 машин).

Альтернативною Су-57Е повинен стати індійський винищувач нового покоління AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), який поки що існує на стадії створення прототипів.

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