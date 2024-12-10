Поява ракети "Орєшнік" на озброєнні російської армії "ставить на межу відсутності необхідності" російську ядерну зброю. Про це заявив "президент" РФ Володимир Путін на засіданні "Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини".
Так, Путін спростував думку про те, що Росія "посилила" ядерну доктрину. На його думку, Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює". Але появу "Орєшніка" російський правитель вважає більш важливою подією.
"За великим рахунком, нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, а "Орєшнік". Тому що, якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем... ставлять просто на межу практично відсутності необхідності застосування ядерної зброї", - заявив диктатор.
Російська ядерна доктрина і "Орєшнік"
Як писав УНІАН, у листопаді Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, що визначає принципи застосування Росією її ядерної зброї. Згідно з останніми змінами, Кремль дозволив собі застосувати ядерну зброю у відповідь на запуск безпілотників по території РФ.
Вранці 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні стратегічною ракетою, яку різні експерти називали то міжконтинентальною, то середньої дальності. Того ж дня Путін виступив із заявою, в якій заявив, що удар було завдано новітньою ракетою "Орєшнік". При цьому він стверджував, що таку ракету неможливо перехопити.
У наступні дні Путін ще кілька разів робив публічні заяви, в яких запевняв, що ракета "Орєшнік" унікальна, надефективна і не збивається взагалі нічим.