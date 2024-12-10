Російський диктатор продовжує серію своїх публічних виступів, у яких він нахвалює ракету, що завдала мінімальної шкоди під час удару по Дніпру.

Поява ракети "Орєшнік" на озброєнні російської армії "ставить на межу відсутності необхідності" російську ядерну зброю. Про це заявив "президент" РФ Володимир Путін на засіданні "Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини".

Так, Путін спростував думку про те, що Росія "посилила" ядерну доктрину. На його думку, Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює". Але появу "Орєшніка" російський правитель вважає більш важливою подією.

"За великим рахунком, нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, а "Орєшнік". Тому що, якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем... ставлять просто на межу практично відсутності необхідності застосування ядерної зброї", - заявив диктатор.

Російська ядерна доктрина і "Орєшнік"

Як писав УНІАН, у листопаді Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, що визначає принципи застосування Росією її ядерної зброї. Згідно з останніми змінами, Кремль дозволив собі застосувати ядерну зброю у відповідь на запуск безпілотників по території РФ.

Вранці 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні стратегічною ракетою, яку різні експерти називали то міжконтинентальною, то середньої дальності. Того ж дня Путін виступив із заявою, в якій заявив, що удар було завдано новітньою ракетою "Орєшнік". При цьому він стверджував, що таку ракету неможливо перехопити.

У наступні дні Путін ще кілька разів робив публічні заяви, в яких запевняв, що ракета "Орєшнік" унікальна, надефективна і не збивається взагалі нічим.

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