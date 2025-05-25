Провал Росії в Малайзії: розхвалений Су-57 не прилетів на виставку, але вже має 'покупця'

Натомість росіяни привезли на виставку лише макет свого літака, переконуючи, що в одній з країн він почне експлуатуватися вже цього року.

Російський винищувач п’ятого покоління Су-57Е так і не з’явився на міжнародній виставці LIMA 2025 у Малайзії, попри офіційні заяви російських посадовців про участь літака у заході. Замість бойової машини, на стенді російської Об'єднаної авіабудівної корпорації було представлено лише макет. Це вже не перший раз, коли Москва намагається просунути експортну версію Су-57, однак знову безрезультатно, пише EurAsian Times.

Попри відсутність літака, російські державні ЗМІ повідомили про "першого іноземного покупця" Су-57Е, який нібито має розпочати експлуатацію літака у 2025 році. Країну не назвали, але вірогідним претендентом вважають Алжир. Проте досі ні Москва, ні Алжир офіційно не підтвердили таку угоду.

Малайзія сумнівається

Москва активно пов’язувала Су-57 із малайзійською програмою багатоцільового бойового літака (MRCA), яка стартувала ще у 2009 році для заміни застарілого парку МіГ-29. Однак попри попередні зацікавлення, Королівські ВПС Малайзії так і не просунулися у переговорах із Росією. Наразі країна розглядає й інші варіанти, включно з південнокорейським КФ-21, а також вживаними F/A-18 Hornet із Кувейту — щоправда, і цей проєкт завис у повітрі.

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Загалом, попри агресивне просування, Су-57Е не може похвалитися активним попитом навіть серед країн, які традиційно експлуатують російську техніку, зокрема Індії та Малайзії.

Індія — теж "ні"

Росія також намагається переконати Індію повернутися до співпраці у межах винищувача п’ятого покоління. У лютому 2025 року перед авіасалоном Aero India російська сторона знову запропонувала Нью-Делі експортну версію Су-57Е — з обіцянками локального виробництва та підтримки індійського проєкту AMCA. Проте індійська влада, яка ще у 2018 році вийшла з FGFA (спільного проєкту з РФ), лишається стриманою.

Деякі російські медіа та блогери почали просувати меседж, що Су-57 нібито здатен "перевершити" Rafale ВПС Індії, посилаючись на непідтверджені втрати індійських літаків у конфлікті з Пакистаном. Однак ці спроби не мали значного впливу на позицію Нью-Делі.

Чому не летить?

Основні проблеми Су-57Е — це затримки у виробництві, сумнівна якість, обмежені потужності російської промисловості в умовах санкцій, а також негативний імідж Росії на міжнародному ринку озброєнь. І хоча російські чиновники продовжують говорити про "інтерес" до літака, реальних контрактів, окрім чуток, немає.

Провал демонстрації Су-57 у Малайзії лише поглиблює сумніви потенційних покупців — і підриває довіру до "п’ятого покоління" по-російськи.

Інші цікаві матеріали про літаки РФ

Раніше експерти пояснили, що означає абревіатура радянського винищувача "МіГ". Як виявилось, "МіГ" - це абревіатура, що походить від прізвищ двох головних конструкторів: авіаконструктора Артема Мікояна та інженера-аеродинаміка Михайла Гуревича.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко розповів, що РФ майже відновила втрати сучасних винищувачів. За його словами, в Росії було відновлено парк літаків сучасніших типів - Су-30СМ, Су-35, Су-34.

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