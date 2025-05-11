Усі ми знаємо російські винищувачі радянського виробництва "МіГ" і "Су", але не всі знають, що означають ці назви.

Коли мова заходить про винищувачі, найчастіше на думку спадають відомі американські літаки серії F - такі як F-22 Raptor, F-35 Lightning II і F-18 Super Hornet. Вони довели свою ефективність у бою і вважаються одними з найкращих і найпотужніших винищувачів, коли-небудь створених.

Однак у СРСР і, згодом, у Росії також багата історія створення "грізних" винищувачів, таких як МіГ-15, МіГ-21, Су-27 і МіГ-29 - деякі з яких викликали побоювання в американських військових за часів холодної війни, пише SlashGear.

Насправді, назви МіГ, Сухой та Ільюшин - все ще активно діючі компанії, які зазвичай першими згадуються під час обговорення російських військових літаків.

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Хоча інтерес становлять усі з них, найбільшу увагу на Заході традиційно викликає саме назва "МіГ" - людей цікавить, що означають ці три літери. Виявляється, "МіГ" - це абревіатура, що походить від прізвищ двох головних конструкторів: авіаконструктора Артема Мікояна та інженера-аеродинаміка Михайла Гуревича.

У 1939 році, за підтримки Йосипа Сталіна, вони створили самостійне конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці військових літаків. Їхнім першим спільним проектом став винищувач МіГ-1, де "М" позначає Мікояна, "Г" - Гуревича, а буква "і" - союз "і". Таким чином, "МіГ" - це абревіатура, що символізує союз двох піонерів радянської авіації.

Чи виробляє МіГ літаки сьогодні

Коротка відповідь: так, але літаки з маркою "МіГ", що випускаються сьогодні, вже не виробляються незалежною компанією "МіГ". Насправді, компанія втратила половину своєї абревіатури (літеру "Г") ще в 1978 році, після чого стала називатися просто "Мікоян".

Серйозніші зміни відбулися 2006 року, коли кілька провідних російських авіабудівних підприємств - включно з Ільюшиним, МіГом, Іркутом, Сухоїм, Туполєвим і Яковлєвим - почали процес об'єднання. Цей процес завершився лише 2022 року, і на його основі було створено корпорацію "Об'єднана авіабудівна компанія" (ОАК).

Саме вона випускає сучасні винищувачі з маркуванням МіГ, але станом на 2025 рік єдиним літаком, що офіційно носить ім'я МіГ, залишається МіГ-35.

Що ще відомо про російські винищувачі

Раніше УНІАН повідомляв, що зовсім недавно українському морському дрону вдалося збити російський Су-30. Цей випадок - перший у світі. Цей історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Крім того, у ЗМІ оцінили, як винищувачі США покажуть себе проти російських. Раніше досвідчений бойовий пілот F-16, відставний підполковник ВПС США Ден "Ту Догс" Гемптон описував F-16 як "більш витривалий" літак і заявив, що віддав би перевагу американському винищувачу в бою і не став би ставити на Су-35.

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