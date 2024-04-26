Нова боєголовка буде розроблена спеціалістами Лос-Аламоської національної лабораторії.

Сполучені Штати планують розпочати в середині 2030-х виробництво нової ядерної боєголовки, яка отримала назву W93. Про це повідомляє портал Microsoft Network з посиланням на адміністрацію президента США.

Боєголовку будуть використовувати для балістичних ракет підводних човнів, вона є частиною більш широкої програми модернізації ядерного арсеналу Сполучених Штатів.

Оскільки конструкція базується на перевірених рішеннях, розробники планують обійтись без проведення нових ядерних випробувань. Очікується, що боєголовка матиме вдосконалені функції безпеки, такі як нечутливі вибухові речовини.

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W93 замінить на підводних човнах США боєголовки W76 і W88. Першу виробляли з 1978 по 1987 роки, другу – з 1988-го по 1989-й.

Підводні човни ВМС США

Боєголовками W76 і W88 оснащені американські балістичні ракети підводних човнів UGM-133A Trident II (D5), які є основою американського ядерного арсеналу. Носіями цих ракет виступають підводні човні типу Ohio. Одна субмарина може нести до 24-х таких ракет.

Зараз у США 18 субмарин типу Ohio, чотири з яких перетворили з носіїв балістичних ракет у носії крилатих ракет. Варто зазначити, що це досить старий човен часів Холодної війни, тому Сполучені Штати планують замінити Ohio новим типом Columbia.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що США майже на 10 років "заморозили" інший важливий флотський проект – багатоцільовий підводний човен нового покоління SSN(X).

Що цікаво, рішення прийняли на фоні стрімкого розвитку підводних сил КНР, які стають все більшою загрозою для домінування Сполучених Штатів у Світовому океані.

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